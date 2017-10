Marcelo Tinelli encaró a Fede Bal por su polémica frase

Invitado al show de Jey Mammon, Federico Bal lanzó una demoledora frase sobre Marcelo Tinelli, que generó revuelo en las redes sociales. "Marcelo te dice que sos un capo con un ojito y que sos una mierda con el otro", había expresado el hijo de Carmen Barbieri.

Por eso, cuando el actor llegó a la pista de ShowMatch para el duelo, el conductor lo encaró directamente. "No entendí lo que dijo en las redes, que Tinelli con un ojo te dice que sos un divino y con el otro te dice que sos una mierda. Me sorprendió porque a usted nunca lo traté como un tereso... Yo lo adoro y sabe el cairño que le tengo", lanzó Marcelo.

Mientras que en un principio, entre risas, Bal negó haber dicho eso, enseguida empezó con las explicaciones del caso: "muchas veces no rinde lo que está pasando y yo lo siento eso. Con un ojito me decís que está bien y con el otro me doy cuenta que no te está gustando mucho. Hay uno que me hace sentir como que no está garpando y no quiero joder".