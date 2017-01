Marcelo Tinelli despejó dudas en las redes

"No me rendí. No, me rendí. ¿Con o sin coma? Tú eliges", publicó Marcelo Tinelli con una imagen en su cuenta en la red social Twitter.

"Sin coma", fue el texto escrito por el conductor televisivo que acompañó esa imagen, en una referencia por elevación al recordado 38-38 que se produjo en la votación de diciembre de 2015.

Todavía las elecciones no tienen fecha, ya que por un lado el grupo "Ascenso Unido" espera la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre su convocatoria para el 15 de febrero, según la firma de 52 asambleístas.

Del otro lado, la Comisión Normalizadora de AFA y la FIFA consensuaron un calendario que debería desembocar en la aprobación del estatuto nuevo en primera instancia y luego las elecciones para el viernes 28 de abril.