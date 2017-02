Marcelo Machado. Un cantante multifacético

En una entrevista exclusiva con S&L, el artista oriundo de Gualeguay, que hoy aporta su voz a la comparsa Samba Verá en los corsos de su ciudad, comparte sus primeros pasos con la música, donde se destacan sus interpretaciones en los gémeros cumbia pop y reggeaton cumbia.





Tiene 26 años, y desde pequeño se despertó su interés por el canto, de la mano de su padre, quien conformaba un grupo folclórico que realizaba canciones de moda de artistas tales como Luciano Pereyra o Los Nocheros. Posteriormente, a los doce años, llegó a Marcelo Machado la posibilidad de concursar en la Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano en Bóvril, donde compitió con otros 60 adolescentes, recibiendo el premio mayor.





—¿Tuviste posibilidad de formarte? ¿Con quién o dónde?

—Si, después de mi participación en el Festival del Gurí donde salí ganador, me becaron con clases especiales de canto que es lo que me faltaba para terminar de completar este hermoso vinculo que hoy tengo con la música. No recuerdo el nombre de la profesora pero venia desde el Teatro Colón para darme estas clases.





—¿Qué estilo de música haces?

—Actualmente mis géneros son la cumbia pop y el reggeaton cumbia, con éste último llegué a descubrir lo que realmente quería hacer y fijar mis metas.





—¿Cómo sale la idea de cantar en los Corsos de Gualeguay?

—La idea de cantar en los Carnavales de Gualeguay sale de parte de la Comición de la Comparsa Samba Verá, ya me había llegado en el 2014 la propuesta de ser la voz principal y obviamente que lo acepté, fue un desafío nuevo y una experiencia para vivirla una y otra vez, por eso lo vivo desde hace cuatro años consecutivos.





—¿Cómo estás viviendo esa experiencia?

—Esta experiencia es algo totalmente hermoso, hoy por hoy estoy trabajado profesionalmente con Delacruz Records, una de las productora más reconocideas del país y tuve la suerte de ser aceptado luego de muchos años de trabajo para la misma. Estoy produciendo mis propias canciones como por ejemplo Cuentale y Sin Compromiso , dos temas reggeatoneros a full. Además estoy promocionando mi tercer videoclip con un cover de Andy Rivera- Quedate! versionado al reggeaton cumbia.





—¿Cuál es tu sueño con la música?

—Mi sueño con la música es llegar a lo más alto y hacer que mis temas sean reconocidos y escuchados en todo lados. Considero que la popularidad y la fama llegan solas pero el hecho de poder difundir lo que hago ya es un empujón para poder despegar como artista.





—¿Qué proyectos tenés para este año?

—Para este año se vienen muchos proyectos muchos show y viajes, antes que nada comenzaré con la grabación de mi cuarto videoclip, el que ya se está armando y también voy a grabar temas con artistas de primera línea que ya esta todo encaminado , para que sea asi ,, dar lo mejor en el escenario y transmitir a la gente y fans lo mejor de mi.





Marcelo Machado, invita a sus seguidores a ingresar a sus sitios web :





-YouTube: marce machado





-Facebook : marce machado





-Instagram : marcemachado_ok