Maradona dará cátedra en Harvard

Diego Maradona fue invitado por la Universidad de Harvard a dar una charla en el marco del curso "El Juego Global: Fútbol, Política y Cultura Popular" que se dictará en septiembre en la presitgiosa universidad estadounidense.





Maradona reconoció su felicidad por la invitación y escribió en su cuenta de Facebook:





"Encantado de ir a Harvard...

Nos gustaría invitarle a dar una charla en la Universidad de Harvard en el contexto del curso "El Juego Global: Fútbol, Política y Cultura Popular", que se ofrecerá durante la primavera de 2017. Su presencia en Harvard constituiría una oportunidad formidable para nuestros estudiantes y para toda la comunidad académica de aprender sobre la vida y las hazañas del mejor jugador de la historia, Y será el complemento más perfecto para nuestras conferencias sobre historia, sociología y estética del fútbol".





El extécnico de la Selección ya tuvo una experiencia en la universidad de Oxford, en 1995, cuando lo premiaron con el "título honorífico de Maestro Inspirador de los Soñadores". Hace dos semanas, Maradona revolucionó Nápoles con su exposición en el teatro de la ciudad por los festejos de los 30 años del primer campeonato logrado por Nápoli.





• El Diez habló por televisión.





Diego Maradona pudo reencontrarse con sus hijas Dalma y Gianinna y con su nieto Benjamín Agüero pero aseguró que no cambiará su relación con su ex mujer Claudia Villafañe: "No habrá acercamiento", sostuvo.





"El Pelusa", en un audio que envió al ciclo de "Intrusos", que se emite por el canal América, fue contundente al decir no cambiaría su relación con la madre de Dalma y Gianinna, sin nombrarla:





"Acá no cambió nada, no me arreglé con nadie, mis hijas están por sobre la madre y el padre, podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Diego y Dieguito Fernando no tienen nada que ver con esto porque son muy chicos para entender la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol. No cambio, no hay, no hubo, ni habrá acercamiento".





Por otra parte, el excapitán del seleccionado argentino a través de su representante legal, Matías Morla, había enviado una carta documento a Verónica Ojeda, para citarla a una audiencia en la Justicia con el fin de establecer un régimen de visitas para poder ver su hijo menor "Diego Fernando", quien en dos semanas cumplirá 4 años.





En respuesta la rubia que está participando del espectáculo "Soñadores" "historias de vida", en el teatro "Victoria" de Mar del Plata, dijo que estaba contenta que el "Diez" estuviera con sus hijas mayores ya que si se amaban así tenía que ser.





Pero cuestiono que no vea a su hijo menor, Dieguito Fernando y sostuvo en un audio que envió al mismo ciclo televisivo, en respuesta al pedido de su ex que lo mejor será dirimirlo ante la Justicia.





"Ponernos de acuerdo delante de un juez es lo mejor, así llegamos a un acuerdo de una vez por todas y Diego deja de molestarme tanto en mi vida privada", agregó.





"Los dos -dijo- sabemos que no nos queremos ver. Yo no lo quiero ver a él ni él a mí. Pero tenemos que solucionar esto, cuando quiera ver a Dieguito, irán mis padres".





Por último, la rubia confirmó que el "Diez" se comprometió a ir al cumpleaños del hijo que tienen en común, el próximo 13 de febrero al sostener que "se lo dijo a mi papá: 'voy a ir al cumpleaños de mi hijo le guste a quien le guste'". Comentó la artista.