Mar y playas, el destino preferido de la dirigencia política y gremial

Por Marcelo Comas mcomas@uno.com.ar

Ya casi está a la vuelta de la esquina la segunda quincena de enero. Son días aciagos, de agobiantes temperaturas y por lo general, de poca actividad en la administración pública y el comercio, pero también de descanso para aquellos que pueden tomarse unos días de vacaciones. El almanaque marca que será así, por lo menos, hasta fines de este mes. Y la dirigencia política y gremial no escapa a esta regla, haciendo una especie de paréntesis en su rutina diaria. Ni ministros ni funcionarios ni concejales, ni siquiera los popes sindicales sienten que sea un tema para ventilar públicamente. Por esa misma razón conocer el destino de viaje de los protagonistas se tornó una tarea propia de un detective. Sucede que en el mes de mayor movimiento turístico, la clase política entrerriana estuvo en el centro de atención por circunstancias institucionales que involucraron a dos poderes del Estado: el histórico proceso de juicio político que se le siguió a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, mantuvo en actividad a todos los engranajes de la Cámara de Diputados, específicamente el de una Comisión Investigadora constituida en una Fiscalía encargada de evaluar todas las pruebas de la denuncia contra la magistrada. En menor medida, el personal de feria en el Poder Judicial y las autoridades de turno debieron responder a los oficios remitidos desde la Cámara baja, a la espera del dictamen que terminó favoreciendo a Mizawak. Ya casi está a la vuelta de la esquina la segunda quincena de enero. Son días aciagos, de agobiantes temperaturas y por lo general, de poca actividad en la administración pública y el comercio, pero también de descanso para aquellos que pueden tomarse unos días de vacaciones. El almanaque marca que será así, por lo menos, hasta fines de este mes. Y la dirigencia política y gremial no escapa a esta regla, haciendo una especie de paréntesis en su rutina diaria. Ni ministros ni funcionarios ni concejales, ni siquiera los popes sindicales sienten que sea un tema para ventilar públicamente. Por esa misma razón conocer el destino de viaje de los protagonistas se tornó una tarea propia de un detective. Sucede que en el mes de mayor movimiento turístico, la clase política entrerriana estuvo en el centro de atención por circunstancias institucionales que involucraron a dos poderes del Estado: el histórico proceso de juicio político que se le siguió a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, mantuvo en actividad a todos los engranajes de la Cámara de Diputados, específicamente el de una Comisión Investigadora constituida en una Fiscalía encargada de evaluar todas las pruebas de la denuncia contra la magistrada. En menor medida, el personal de feria en el Poder Judicial y las autoridades de turno debieron responder a los oficios remitidos desde la Cámara baja, a la espera del dictamen que terminó favoreciendo a Mizawak.





Pasión por el mar

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, como muchos de sus funcionarios, se inclinó por unas vacaciones breves en uno de los destinos más elegidos en esta parte de Sudamérica. Junto a su esposa Mariel hicieron una escapada de cuatro días a las playas del sur de Brasil. El mandatario realizó la excursión acompañado de sus hijas cuando se iba la primera quincena del mes. Similar elección tuvo su antecesor en el cargo, Sergio Urribarri, quien se recluyó casi la misma cantidad de días en la ciudad de Maldonado, en la República Oriental del Uruguay. Según confiaron algunos allegados, el presidente de la Cámara de Diputados "cruzó el charco" durante la primera quincena de enero para emprender el regreso días antes de la histórica sesión del enjuiciamiento contra Claudia Mizawak.

El que parece que no cambia por nada las cálidas playas brasileñas es otro exgobernador. Por lo menos, desde hace siete años Jorge Busti cubre los casi 3.000 kilómetros que separan a la provincia de Río de Janeiro. En la ciudad del carnaval se instaló durante 12 días junto a su esposa Cristina Cremer, su hija Florencia y sus tres nietas. Con el mar de fondo, el tres veces gobernador disfruta mucho de la lectura, una de sus pasiones, pero además mantiene una rutina de gimnasio: entre las 6 y las 7 hace bicicleta fija y caminadora, contó a este medio una fuente confiable. La misma rutina la repite entre las 17 y las 18, sin importar que ese sea el mejor horario para darse un chapuzón.

El vicegobernador, Adán Bahl, aún no pudo planificar sus vacaciones familiares, aunque se iría los primeros días de febrero, afirmaron desde su entorno.









Algunos sí, otros no

Así las cosas, entre los integrantes del gabinete ministerial provincial se advirtieron matices entre aquellos que decidieron seguir trabajando para tomarse vacaciones más adelante y el resto, que prefirió armar las valijas hacia un destino que conjugara relax y un entorno de belleza natural. El presidente del Consejo General de Educación (CGE) José Luis Panozzo, dijo que no se iba a tomar vacaciones mientras mantenía una audiencia con un intendente de la costa del Uruguay. "Hace nueve años que no me tomo vacaciones", respondió en forma tajante.

El ministro de Salud, Ariel de la Rosa, manifestó que buscará desconectarse haciendo una travesía al aire libre en el norte de la provincia de Corrientes. Será la última semana de enero, cuando junto a su familia viaje a la localidad de Ituzaingó, donde lo esperan dos amigos para probar suerte con la pesca. "La hacemos con un guía", dijo dando más detalles. También sostuvo, que mientras sigue al frente de la cartera de Salud, pasa algunos días en una casaquinta que posee en las afueras de Paraná.

El que aplazó sus planes de descanso es uno de los funcionarios de primera línea del gobierno de Bordet. Se trata de Hugo Ballay, el ministro de Economía, que continuará con su agenda durante el período estival. "Considero que por las actividades propias del Ministerio durante enero y febrero no me voy a tomar vacaciones", afirmó. Y dejó una expresión de deseo: "Esperemos poder descansar". Al igual que Ballay, su par del Ministerio de Producción, Carlos Schepens, seguirá atendiendo las obligaciones de su cartera. De todos modos, en sus días libres viajará a Concepción del Uruguay para disfrutar de su hobby: andar en lancha con amigos.

En la nómina son pocos los que prefirieron como destino la costa atlántica, aunque siempre hay excepciones. Este el caso del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto. El ingeniero tiene todo organizado para partir en la quincena que se inicia hoy. "Siempre elijo el mar", remarcó. Sostuvo que serán 10 días compartidos con la familia, período en el que seguirá realizando actividad física y en el que tratará de asistir a alguna obra de teatro.





Cambio de planes

Como ya se dijo anteriormente, el proceso de juicio político a dos integrantes del Poder Judicial tuvo incidencia en los planes de los legisladores. La diputada del Frente Para la Victoria Rosario Romero fue una de las que adelantó su viaje. Desde hace muchos años elige para veranear la ciudad balnearia de Villa Gesell, en la costa atlántica. En tanto, su par de bancada en la Cámara baja, Diego Lara, se tomó unas breves vacaciones en la provincia. "Me vine solo con mi nene más chico y un amigo de él, a las termas de Concordia. Son solo dos días", resumió el abogado. Por su parte, el diputado que preside Cambiemos en la Cámara baja, Sergio Kneeteman, dijo que no se tomará vacaciones, aunque visitará algunos lugares cercanos los fines de semana. Por último, el senador justicialista Ángel Giano anticipó que viajará a Brasil a fines de enero.









Paisajes con matices; Varisco no se toma respiro