"Mantener este nivel afuera"

El Club Estudiantes Concordia cosechó este sábado su cuarta victoria en fila y la 14ª jugando en el Gigante Verde. Lo hizo frente a La Unión de Formosa en un amplio resultado, 94-65. Al respecto del partido ganado, el base Sebastián Orresta y el pivot, Pedro Calderón, dan detalles de lo que dejó la conquista en el Gigante Verde.





"Muy positivo, necesitábamos ganar para seguir sumando, así que estamos contentos porque queríamos quedarnos con el triunfo", ahora esperemos seguir por este camino y nivel en la ruta", comenzaba diciendo Orresta en diálogo con el Departamento de Prensa.





Acerca de cuáles fueron los puntos más altos en el juego ganado, el base señaló que "la defensa, porque dejamos en menos de 65 puntos a un equipo que tiene muchas armas de gol, así que eso fue fundamental".





Sobre los siguientes compromisos en la gira que se avecina, el tucumano argumentó que "sabemos que son partidos duros, vamos a seguir con la mentalidad positiva, no será fácil pero haremos lo imposible por traernos los puntos a casa".





Por su parte, Pedro Calderón dijo que el balance de los cuatro cotejos en el Gigante Verde fueron "positivos porque se ganó los cuatro juegos en casa que era el objetivo jugando un gran básquet , ante rivales muy duros".





Haciendo referencia a la adaptación en el elenco de Concordia, Calderón remarcó que "me han recibido muy bien, por suerte agarre el sistema de juego y me voy conociendo con los compañeros", además "algo me conocían y saben que soy un pivot no tan abierto como el cubano, yo trato de ir agarrando confianza y aprovechando los minutos que me da Hernán (Laginestra).





Por último, el último refuerzo que llegó a Estudiantes comentó que para la siguiente gira "queremos ganar el primer juego, estamos en una muy buena posición y no hay que dejarla pasar, ya que en la última gira no jugamos muy bien".





LDD. Estudiantes cayó nuevamente por la Liga de Desarrollo. Los dirigidos por Correa perdieron este viernes ante el único invicto que tiene el certamen. Fue 61-91. En el Verde, Agustín Pérez sumó 13, Justo Catalín 12 y Gabriel Soto 11 puntos. En la visita, Mariano Echachurre encestó 21 unidades.