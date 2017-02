Manifestación reclamó por políticas culturales en Paraná

Una concurrida manifestación tuvo lugar en la mañana de ayer en el centro de la capital entrerriana. Convocada por la Asamblea por el Derecho a la Cultura Paraná , se llevó a cabo la marcha y festival Cultura Despierta, que convocó a artistas, docentes, trabajadores de la cultura, comunicadores y vecinos.





Los manifestantes partieron desde la Plaza Alvear rumbo a la Plaza 1º de Mayo. A lo largo de la marcha fueron realizando intervenciones artísticas y volanteadas, reprochando a la Municipalidad de Paraná por la falta de políticas culturales.





"La de hoy fue una convocatoria muy grande. Hubo mucha participación de público, de la ciudadanía, no solo de artistas. Y eso es muy bueno, porque el público también hace a la cultura. Muchos vecinos se acercaron y nos dijeron 'vengo porque me interesa la cultura local', y eso nos marca que el arte no la hace sólo el que canta, lee poesía o hace teatro, sino los destinatarios también", dijo a Escenario Fernanda Roselli, integrante de la Asamblea.





En este sentido, la artista destacó: "El concepto que engloba nuestro reclamo es el vaciamiento cultural, se instauró una política de vaciamiento cultural. Esto no empezó en esta gestión, sino que se acentuó con mucha profundidad, se dejó en evidencia la desidia del Ejecutivo municipal en lo que respecta en generar espacios para que los artistas podamos trabajar. Hay abandono de espacios públicos como el centro cultural Gloria Montoya, y tampoco se favorece el desarrollo de espacios autogestionados, ya que se demoran y se traban las habilitaciones de los mismos".









***

La versión del Ejecutivo













Los manifestantes marcharon en forma pacífica, usando vestimentas rojas. Asimismo, acordaron no llevar banderas de agrupaciones políticas ni sindicales.





Sin embargo, desde la Municipalidad de Paraná se señaló que la manifestación tuvo un "neto corte político". En diálogo con Escenario, el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, señaló: "Tanto yo como la gente de seguridad bajamos (a la vereda el Palacio Municipal) esperando recibir algún petitorio de parte de los manifestantes. El intendente Varisco me encomendó que recibiera sus pedidos y esperaba que alguno se comunicara, ya que él estaba en su despacho, dispuesto a recibirlos".





Por otra parte, reconoció que la manifestación fue pacífica y que no se generaron disturbios de ningún tipo, pero añadió: "Para ser honestos, este hecho fue totalmente político, de neto corte kirchnerista. Entre los presentes estaban la concejala Cristina Sosa, la exsubsecretaria de Cultura Marta Rodríguez; Mario Martínez, que también fue funcionario; y el exsecretario de Deportes, Mariano Kohan, que dijo estar cubriendo la marcha para su programa de radio, pero yo no vi que utilizara ningún grabador".





Por último, destacó: "La marcha fue respetuosa, pero insistieron en pedir la renuncia de la secretaria de Cultura, Magda Varisco, y no vamos a ceder en ese pedido. Ellos hablan de un vaciamiento, y ese vaciamiento es producto de la desidia de los gobiernos kirchneristas que gobernaron durante 12 años. La señora Magda está firme trabajando diariamente desde las 7 de la mañana. Ahora estamos trabajando con Sumar Arte, con Cine Bajo las Estrellas que anoche (por el miércoles) tuvo lleno total, con la Fiesta del Mate. Los reclamos no nos asustan".









***

"No fuimos convocados"













Consultada por UNO sobre la versión de Rolandelli, la asambleísta Fernanda Roselli dijo que nadie fue llamado a dialogar. "Formalmente nunca se han hecho presentes ni nos han convocado a reunirnos. Incluso algunos funcionarios municipales y concejales han participado de la asamblea, pero no se presentaban como tales ni que iban en representación de la Municipalidad. Nosotros los conocemos y son bienvenidos a participar, porque la Asamblea es abierta. Pero durante la marcha ninguno fue llamado a hablar con Rolandelli. De todas maneras no era el momento; debería ser una citación formal con día y puntos a tratar previamente pactados".