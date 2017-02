Maju Lozano y Victoria Donda cruzaron a Aldo Rico

La Argentina tiene una herida abierta que no cierra. Todavía el sangriento golpe militar que hubo entre 1976 y 1983 genera debates muy fuertes. Hace unos días, el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión dijo que "no hubo un plan sistemático genocida", frase que fue repudiada desde distintos sectores políticos. Para charlar sobre este tema, Intratables invitó al excarapintada Aldo Rico, y la conversación no terminó del todo bien. Los periodistas Diego Brancatelli, Maju Lozano, y María Julia Oliván, y las diputadas Victoria Donda y Alejandra Martínez, cruzaron durísimo al exintendente de San Miguel.





Rico aseguró que la Argentina tiene "una memoria parcial" sobre los hechos que ocurrieron en la década del '70. "Hay una asignatura que tenemos pendiente. Los militares no pueden hablar. Los guerrilleros son impunes. No podemos hablar, es imposible. Hablan los terroristas, porque están amnistiados. Fue una guerra y Los Montoneros dicen que no hubo", sentenció, con tono marcial.





La primera que alzó la voz fue la periodista María Julia Oliván. "En una guerra, ¿es una regla permitida que uno de los bandos desaparezca y que el otro tire los cuerpos al río?", preguntó. Rico eludió responder eso y solo dejó una frase: "Yo no soy militar. Estoy dado de baja. Soy un soldado. He demostrado que soy un solado contra los guerrilleros".