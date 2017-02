Maestro de los palillos

Oriundo de la ciudad de Temperley, sur del gran Buenos Aires, Atilio Notargiacomo reside en la ciudad de Federación desde 1997. Comenzó a relacionarse con la música desde los 15 años, y su instrumento eje ha sido siempre la batería.



— ¿Cómo cerró 2016 para vos? ¿Fue un año productivo?

— ¡Fue un año bárbaro! Mejor de lo que imaginé, tuve la oportunidad de tocar y compartir con artistas que admiro mucho (como Nicolás Ibarburu, Julieta Rada entre otros), además de llevar adelante los proyectos musicales que me propuse con grandes amigos músicos, como el Ensamble de percusión por medio de Señas La Jarana, continuar con mi proyecto de música argentina Escaleras, llegar a tocar con Lucas Monzón entre otros. Recibí un hermoso reconocimiento como artista musical representando a la ciudad de Federación de parte del diario Uno. Así que sí, podría decir que ha sido un año muy productivo.



— ¿Cómo se despertó tu interés por la música?

— Podría decir que desde que tengo conciencia, y desde que no también ¡ja ja! En casa siempre hubo mucha música, de todo tipo, y mi rol era golpear los almohadones de casa con cucharas al momento de hacer sonar un disco. Tuve mi primera batería de juguete a los 4 años, según me contaron, pero me duró solo semanas. A los 16 oficialmente comencé a estudiar.



— ¿Cuál es tu género musical preferido?

—Me cuesta enfrentarme a esa pregunta, no podría decir uno, pero sí que últimamente me acerqué mucho a la música popular argentina, de raíz, llámese folclórica, pero he tocado mucho rock y algo de candombe uruguayo.





— ¿Dónde tocás hoy y cómo ha sido tu recorrido musical?

— Para este 2017 opté por modificar un poco mi participación en proyectos, podría decir que achiqué los compromisos para acercarme a tocar músicas que me movilizan en este momento. Formo parte en este 2017 del Lucas Monzón Grupo (de Chaco)Obsidiana (trío de rock que conformo en Paraná), Escaleras (música Argentina en Concordia) y el ensamble de percusión por medio de señas La Jarana (también en Concordia). En 2016 formé parte de Blusifanky, Carlos Pulidori y los Artefactos, David Chorne, Gabriel Belderrain, Facundo Gambini entre otros. Años antes también participé de Amboé, Pura Sangre (de Zárate), y Blind Age, (banda que tuve en Federación), y otras.





— ¿Hay espacios para tocar en Federación?

— En Federación cerró con mucho éxito en 2016 un gran ciclo de Sábados de rock en un bar llamado K-Multiespacio, se llamaba Rockan- Dra- Y, donde han tocado sobre todo bandas locales y de la región, gran oportunidad que ojalá continúe. Luego hay otros espacios dirigidos hacia el público turístico en el cual se están abriendo puertas para los músicos que presentan propuestas propias.



— ¿Qué particularidad de la batería despertó tu fascinación?

— ¡Tiene todo! Es desafiante, por la coordinación, el impacto de la percusión, la cuestión corporal tan orgánica me fascina. Igualmente desde chico siempre tuve la intención de golpear todo y llevar el ritmo, ¡mi mamá sufrió mucho la rotura de cucharas y sillas!





— ¿Es un arte que se debe aprender desde pequeño?

— Como docente del instrumento me he dado cuenta de que no hay edad, tengo la oportunidad de tener alumnos de todas las edades, desde aquel de 50 años que quiere aprender para divertirse y tocar en juntadas de amigos hasta pequeños de seis. Las formas, los métodos pueden variar un poco, pero al fin se aprende y se logra el mismo objetivo, que es interpretar.



— Para este año, ¿hay proyectos en marcha, o presentaciones?

— Lo más próximo es hoy y el 12 de febrero en Formosa. El 16 de febrero con La Jarana en Concordia, 18 de febrero con Escaleras también en Concordia y otra fecha a mediados de marzo en Paraná con Obsidiana, a confirmar. También estoy planificando con un gran amigo, mentor y profesor de mis inicios Sebastián Arlettaz, clínicas musicales dirigidas a bateristas de todos los niveles, la idea es llevar esta propuesta a toda la región del río Uruguay.