Macri a empresarios: "Hoy en la Argentina estamos imponiendo reglas de juego claras"

El presidente Mauricio Macri disertó en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en un hotel de Puerto Madero y sostuvo que "la comunidad de negocios tiene un rol fundamental" pero que "el crecimiento tiene muchas más posibilidades si no está basado en prebendas, hoy estamos imponiendo reglas de juego claras".El mandatario aclaró que "este es un proceso virtuoso, pero no es mágico. A los países les llevó décadas recuperarse de las guerras, acá no fue tan violento pero tuvimos confrontaciones internas en las que nadie ganó"."Necesitamos políticas de largo plazo. Queda claro que lo que comenzó hace 15 meses es mucho más profundo que un cambio económico, es cultural. Y está basado en un aprendizaje de años que nos llevaron por caminos equivocados, hoy estamos decididos a apostar por un futuro basado en la verdad, poniendo los problemas sobre la mesa, para ser confiables", sostuvo.El mandatario aseveró que "creemos en la importancia del diálogo interno y con el mundo. Tal vez hoy es más claro hacia dónde va la Argentina que el mundo. Pensamos en hacer cosas de fondo a largo plazo, por eso resolvimos el default y el tema del mercado de cambio. Por eso atacamos un tema central y de fondo, que daña a los que menos tienen: la inflación"."Lanzamos el plan de infraestructura más grande de nuestra historia. Los cambios que emprendimos nos ayudaron a crecer, lentamente, pero ya cambió la tendencia. Tenemos que profundizar las herramientas que generan la confianza. Argentina viene de años de aislamiento que profundizaron la pobreza, por eso el camino es una integración inteligente con el mundo", añadió.Macri dijo que "Argentina arrastra años de frustraciones y promesas incumplidas que generaron bronca" y detalló que "pobreza cero es como un camino hacia un ideal que puede llevar décadas, pero año a año podemos reducirla".El Presidente se refirió también a la situación política de Brasil y dijo que en ese país "hay un cambio de visión" porque "es imposible un modelo sostenible de crecimiento con niveles importantes de corrupción".Con respecto a la crisis en Venezuela, reiteró que "no hay democracia, se violaron los derechos humanos y hay presos políticos sin causa. Está cada vez peor, la están pasando realmente muy mal. Es inaceptable que en el siglo XXI se vivan estas situaciones. Esperemos que en breve tengamos un cronograma electoral. Nosotros por 12 años estuvimos cerca de algo como lo que pasó en Venezuela".De manera indirecta se refirió al conflicto docente y explicó que "parte del debate en esta Argentina del cambio incluye la más importante de todas las herramientas: la educación pública. El cambio despierta miedos y uno se aferra a lo conocido, eso está trayendo un choque cultural. Se debate cuál es el modelo educativo de la Argentina para el futuro"."Argentina tiene una capacidad de crecimiento infinita. Es el lugar indicado y la hora indicada. Somos muchos los que estamos convencidos, por eso tuvimos el segundo blanqueo más importante de la historia", concluyó.