Macri adelantó que habrá cortes de luz y pidió que "se consuma menos energía"

El presidente Mauricio Macri abrió la Jornada Nacional de Eficiencia Energética junto al ministro Juan José Aranguren y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y admitió que este verano habrá cortes de luz a la vez que pidió a los argentinos "consumir menos energía".





"Llevará un tiempo recuperar un proceso de inversión en el área energética", aseguró y fustigó la política energética de la gestión anterior que, según el presidente "tuvo escandalosos niveles de corrupción, y no sólo no se invirtió sino que se robó y no se controló". "Los subsidios de tarifas llevaron a consumos altos y despilfarros. Tenemos que reducir el consumo de energía. Hay que tener el aire acondicionado en 24 grados y no en 18", aconsejó.









Aumentos del 36% a partir de febrero





En tanto el gobierno de Mauricio Macri prevé dos ajustes en las tarifas de la luz para 2017. Se propuso este miércoles en una audiencia pública, aumentar un 36% en promedio las facturas de luz en Capital Federal y el Gran Buenos Aires a partir de febrero, aunque luego habrá otro ajuste en agosto para ir recortando el nivel de los subsidios.





Según los funcionarios de Energía "las tarifas deben reflejar los costos económicos", por lo que se adelantó un "plan gradual" de reducción de los subsidios, que se extenderá hasta 2018.





El secretario de Energía, Alejandro Sruoga, en la audiencia pública llevada a cabo en el Teatro de la Ribera, resaltó la factura que en la actualidad tiene un valor de 360 pesos mensuales aumentaría a 490 pesos y alcanzaría al 70% de los usuarios residenciales del servicio eléctrico de Capital Federal y Gran Buenos Aires desde el segundo mes del 2017.





"Los costos económicos de corto plazo resultan del uso eficiente del recurso disponible para abastecer la demanda, mientras a largo plazo incluyen la expansión de la capacidad de generación y transmisión, y para abastecer demanda de potencia y limitar los riesgos de fallo", evaluó.





De acuerdo con los cálculos que realizó el Gobierno, un 30% de los usuarios residenciales metropolitanos consume hasta 150 kwh por mes y recibirá un aumento de 30 pesos en febrero; el 40% consume entre 150 y 300 kwh y tendrá subas de 110 pesos; el 25%, con consumos de 300 a 600 kwh pagará 150 pesos más y el 5%, que consume entre 600 y 1.200 kwh, sufrirá 430 pesos mensuales de incremento.





En este marco, Sruoga señaló que "con la aplicación del subsidio generalizado la tarifa se situó por debajo del 20% de los costos reales que tuvo la operación del Mercado Eléctrico Mayorista".





Por ese motivo, señaló que desde febrero el precio estacional "se va a determinar como promedio ponderado de distintos costos y precios del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante mecanismos competitivos y transparentes".





"El plan gradual y previsible de normalización de precios implicará el tránsito hacia una tarifa económica", puntualizó.





El funcionario garantizó que la tarifa social seguirá vigente y abarca al 30% de los hogares de capital y el conurbano.