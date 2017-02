Luego del mayor papelón de la historia de los Oscar, "Moonlight" ganó como mejor película

Cuando los productores de "La La Land" estaban en medio de los discursos de agradecimiento, uno de ellos interrumpió y dijo: "Lo siento, no, ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma, no es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada".









"Quiero explicar lo que pasó. Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Warren Beatty, que hizo el primer anuncio tras titubear al abrir el sobre.