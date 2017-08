Luciano Castro aclaró el motivo de su furioso audio contra Pol-ka Luciano Castro, furioso

Luego de que trascienda su audio en el que se queja de la dieta en los sets de grabación de Pol-ka, Luciano Castro salió a aclarar el motivo de su descargo, como también, a defender a la productora.





"Puntualmente estoy acá para aclarar lo que es Pol-ka, que es que acá nadie maltrata a nadie, yo hace 20 años estoy en la empresa... (El audio) fue en un mal día, dije cosas que no se dicen...menos a una amiga, que es con la persona que estana hablando, por lo que pido disculpas", detalló.





"Me causa gracia que me 'atiendan' a mí por esto con todas las cosas que pasen...Pero quiero aclara porque justamente todo esto tomó una trascendencia que no fue gracioso...(En Pol-ka) nunca me sentí maltratado, solamente tuve un mal día...", enfatizó.





Respecto a quién había hecho trascender el audio dijo: "Prefiero no saber cómo se difundió...". Sin embargo admitió que podría tratarse de una estrategia contra Araceli González, su ex compañero de Los Ricos no piden permiso, de quien también filtraron audios.





"No fue grato lo que pasó con Araceli... Hay animosidad en esto...", agregó.





En este marco, volvió a enfatizar en lo bien que se trabaja en la productora: "Acá nadie maltrata a nadie, hace muchos años estamos acá... A Adrián lo único que le preocupada era la palabra maltrato...".