Lucas Pratto no se baja

El delantero de San Pablo que fue operado por una fractura en el tabique nasal, aseguró que llegará sin problemas a la doble fecha FIFA con la Selección Argentina: "Puedo estar convocado. Sé que se comunicaron con el médico de la Selección".





El atacante además confirmó que volverá a jugar el próximo sábado ante Ituano, por el Campeonato Paulista, y que utilizará una máscara especial para protegerse. "El cirujano que me operó ya me dio el alta, pero con el técnico preferimos recién jugar el sábado", explicó en diálogo con Closs Continental. San Pablo jugará el miércoles ante ABC por la Copa de Brasil, pero el argentino no participará del encuentro.





"Mañana después de las 8 de la mañana me van a sacar el apósito y voy a poder respirar normalmente", agregó Pratto, quien no quiere perderse los partidos por Eliminatorias ante Chile y Bolivia, el 23 y 28 de marzo, respectívamente.





Edgardo Bauza, entrenador del conjunto nacional, confía en que el Oso llegará sin inconvenientes a la doble fecha. Pero, en caso de no poder contar con el delantero de San Pablo, Lucas Alario (River) o Marco Ruben (Rosario Central) son los principales candidatos a ocupar su lugar.