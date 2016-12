Los secretos de los actores de Hollywood para componer sus personajes

Hollywood nos ha enseñado que todo puede ser perfecto: sonrisas hermosas, torneadas figuras, vestidos impecables, parejas ideales... Sin embargo, el camino hacia ese Olimpo del cine occidental no es nada sencillo y, a veces para hacerse de un nombre o desafiar a los estándares, hay que hacer más de un sacrificio.Aquí repasamos una serie de acciones que llevaron adelante algunos actores para estar a tono con el desafío.La dieta estricta de AnneEs cierto que Anne Hathaway es muy delgada, pero para ponerse en la piel de la sufrida Justine ennecesitaba bajar dramáticamente de peso. "Me obsesioné", contó la actriz. Luego de una estricta dieta, consiguió perder 5 kilos, pero no fue suficiente. Entonces, durante las dos semanas siguientes de rodaje, sólo se alimentó con dos barras de avena al día.6 kilos menos en la balanza... No fue una estrategia saludable, pero Anne consiguió llevarse el Oscar, el SAG y el Globo de Oro a casa gracias a su gran interpretación en el musical.Vivir como una homelessVanessa Hudgens estaba dispuesta a dejar atrás el fantasma depara siempre cuando firmó contrato para protagonizar(2013). Por eso, tras aceptar el desafío, se puso muy firme en su camino a la "consagración" como actriz adulta. Lo primero que hizo fue cortarse el cabello; lo segundo fue instalarse, por unos días, en un refugio para gente que no tiene hogar en Nueva Jersey, Estados Unidos. "Me llevé a un extremo de tal manera que, una vez que terminamos de filmar la película, no tenía idea de quién era Vanessa", confió durante una entrevista.El costado perverso de DornanMuchas chicas suspiraron cuando supieron que era Jamie Dornan quien interpretaría a Christian Grey en la adaptación para cine de. Y él quiso estar a tono con el morboso personaje haciendo un poco de estudio de campo. "Para meterme un poco en tema, un martes por la noche besé a mi mujer y a mi bebé y fui a ver una sesión de dominación-sumisión en un antro", confesó el galán. Y parece que el temita de la inmersión ya le había dado muy buenos resultados en el pasado, porque años antes había contado que, con su rol en la serieen mente, un día se dedicó a seguir a una mujer que salía de un tren. "Me sentí algo excitado, de una manera bastante sucia", le contó a Los Angeles Times.Stewart y su noche de cabaretes una película que permite reencontrarse con la actriz que puede ser Kristen Stewart . Allí, la protagonista deinterpreta a una joven que es rescatada de la calle por el personaje de un enorme James Gandolfini, quien busca encaminarla y darle la protección que la muchacha nunca tuvo. Para componer a Mallory, Kristen aprendió a bailar en el caño en un club de strippers de Nueva Orleans. "Bailé en la barra tres noches esta semana", contaba por entonces. "Mis piernas están llenas de moretones". ¡Ouch!El duelo de Jennifer AnistonLejos, muy lejos de las comedias que la hicieron famosa, Jennifer Aniston se probó como actriz dramática en Cake, la película de Daniel Barnz que se estrenó en 2015. Allí fue Claire Simmons, una mujer depresiva que sufre de dolor crónico y sólo piensa en quitarse la vida. Para conseguir verosimilitud, Aniston "se abandonó", se dejó marcar el rostro por cicatrices y subió varios kilos. "Al principio estaba muy entusiasmada y pensaba: 'Esto va a ser genial, no tengo que ejercitarme'. Pero después de unas semana, realmente comenzó a afectar mi sueño, mi energía a lo largo del día y mi humor", explicó acerca de la abstinencia que le provocó el hecho de abandonar el gimnasio.Fuente: La Nación