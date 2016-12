Los nuevos chats entre Fede y Barbie: la polémica forma de referirse a Flor de la V

La semana pasada se dio a conocer parte del documento oficial presentado a la Justicia en el marco del juicio oral que involucra a Fede Bal y Barbie Vélez por la denuncia por violencia de género. Ahora, salieron a la luz más partes de las conversaciones que los actores mantenían por WhatsApp y suman un nuevo escándalo.

En Los Ángeles de la mañana mostraron una nueva parte de los chats donde se observa la discusión que mantenían Bal y Vélez y la polémica manera de Barbie al referirse a Flor de la V en un chat del 5 de julio de 2015.

En otros mensajes, Barbie le reprocha el 19 de abril de 2015: "¿Qué hacías online sin hablarme? ¿Querés que te haga mierda, imbécil? Me jode que no me hables y estés online, no sé con quién tanto hablás".





Mientras que el 26, le vuelve a recriminar: "¿Con quién estás hablando que estás en línea? ¿Querés que te rompa todos los huesos?".





El 3 mayo, la discusión fue más fuerte y Barbie amenaza: "¿En línea y no me leés? ¿Querés que te mate?".