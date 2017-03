Los jugadores definirán a las 19 si vuelve el fútbol de Primera División

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, se reunió durante la mañana de este jueves, con algunos dirigentes del fútbol argentino y confirmó que "no tuvo una propuesta concreta de pago".

Marchi insistió con que "la posición sigue siendo la de no iniciar la temporada hasta que depositen la plata en el Banco Nación".





Al parecer ahora la pelota la tienen los futbolistas que se reunirán, desde las 18.30 en Agremiados. Luego los dirigentes volverán a encontrarse a las 20 para comunicar cómo seguirá la historia.





Agremiados





"Pobres de los futbolistas si no entienden esta realidad, porque no solo van no les van a pagar sino que les van a hacer pedazos la fuente de trabajo", había advertido Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).





En su momento se manejó la posibilidad de jugar mañana la fecha dispuesta por la AFA , aun con equipos juveniles, como lo decidió Lanús.

"Es increíble lo que está ocurriendo, no estamos pidiendo un aumento en paritarias, sino que se paguen los salarios caídos de los futbolistas".

Marchi se reunirá esta tarde a las 19 con los futbolistas en Agremiados.





Para Marchi, "es increíble lo que está ocurriendo", ya que no están pidiendo un aumento en paritarias, sino "que se paguen los salarios caídos de los futbolistas".

Además, aseguró que "los dirigentes deudores, que han provocado esta catástrofe, están escondidos y no dan la cara".



El gremio convocó a no reiniciar los torneos hasta que los jugadores no cobren sus salarios adeudados.