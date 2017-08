Los empleados públicos que sean autoridad de mesa podrán no concurrir a sus trabajos el lunes 14

APFDigital









El Ejecutivo provincial dio a conocer el Decreto 2520/17, por el cual se autoriza a los agentes dependientes de la administración pública provincial que se desempeñen como autoridad de mesa durante los comicios, a no concurrir a sus lugares de trabajo el lunes 14 de agosto.La inasistencia en ese caso se considerará "justificada" y no generará "efecto alguno a los fines de la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo", aclara el decreto.En otro orden, desde Agmer se informó que si bien en el turno mañana de las escuelas donde se vota no habrá clases, "tendrá obligación de asistir el personal directivo, obrero, de maestranza y de servicios auxiliares a fin de asegurar la ejecución de las tareas de limpieza y desinfección".