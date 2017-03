Silvia D'Auro vivió un enfrentamiento con Jorge Rial a partir de su dicorcio, tanto en los medios como en los tribunales. Desde ese momento perdió el contacto con las hijas de la pareja: Rocío (18) y Morena (18) pero en diálogo con la revista Pronto aseguró que "ya me reencontré con una de mis hijas y fue un abrazo del alma". D'Auro contó que durante ese tiempo "sufrí mucho" pero hoy "aprendí a soltar, a perdonar y a perdonarme. Y sé que un día voy a rearmar el vínculo con mis hijas".





Durante la promoción de su programa radial, D'Auro contó que "yo esperé que mis hijas crecieran para separarme porque mis padres lo hicieron cuando tenía ocho años y sufrí, no entendí y no quise repetir la historia. Pero pasé de ser la mejor madre, esposa y empresaria a ser la peor de todas. No sé quién es el peor de los dos".





Cuando recuerda a sus hijas, asegura que "yo fui absolutamente feliz. Fue maravilloso" y en caso de poder reunirse con sus dos hijas confesó: "Yo dejo que ella decida. Ella sabe donde estoy. Que decida ella y que vaya dando pasos seguros. No quiero que haga nada que la tambaleé. Eso es cuidarla".





"Sigo en contacto. Pero paso a paso. Siempre estuve cerca, aunque ellas no supieran". "Cuando hablo y me cuentan qué les dice el padre, si me parece bien lo digo; si no estoy de acuerdo no opino. El tiempo cura todo. Aunque el tiempo de Dios no sea el nuestro", subrayó.





Co respecto al by pass gastric que se realizó Morena y su novio, Silvia dijo que "no pude opinar. Pero siempre traté de ayudarlas y contenerlas. Fui y soy una mamá feliz. Hoy estoy bien conmigo. Tuve que trabajar mucho, sufrí mucho, pero lo logré y ahora espero poder ayudar a un montón de gente, incluidas ellas y el padre", resaltó.





"Ayer me preguntaban si lo perdonaría (a Jorge Rial), si él me lo pidiera. Y yo ya lo perdoné porque a mí no me sirve no hacerlo. Antes me perdoné a mí. Y no es una frase hecha, hay que trabajarla. Las cosas que nos pasan son reflejos de nosotros y de nuestros mambos", confesó.