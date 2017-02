Los audios que evidencian la influencia de Daniel Angelici en la AFA

La influencia de Daniel Angelici en la AFA quedó expuesta en dos audios en los cuales el presidente de Boca busca presionar a la dirigencia para favorecer a su equipo. El programa de TyC Sports No Todo Pasa publicó dos conversaciones telefónicas previas al duelo ante Vélez por un lugar a la Copa Libertadores que involucran, además de Angelici, a Luis Segura, ex presidente de la AFA, y Fernando Mitjans, miembro del Tribunal de Disciplina.





Ambos audios tienen lugar en enero de 2015, luego de un amistoso entre Boca y Racing y con el choque ante los de Liniers -que luego Boca se llevó por 1 a 0- en el horizonte. En una de las conversaciones, Angelici le dice a Segura: "Hablá vos directamente con el pibe este, Delfino, decile que se equivoque lo menos posible, que Boca se está jugando mucho". La respuesta del sucesor de Julio Grondona fue complaciente: "No tengas dudas que para ese partido el hincha número uno de Boca soy yo".









Luis Segura a Angelici: "Soy el hincha numero uno de Boca" - No Todo Pasa 6/2/2017









Segura se defendió en No Todo Pasa: "Lo de que era hincha de Boca lo dije en broma". Y consideró que es habitual comunicarse con los árbitros para pedirles una buena actuación ante las solicitudes de los clubes.





El otro audio es una conversación de Angelici con Mitjans cuando este estaba a cargo, en período de guardia, del Tribunal de Disciplina. El presidente de Boca buscó menguar las sanciones de Leandro Marín y Cristian Erbes, expulsadaos ante Racing (el lateral de Boca por una violenta patada que lesionó a Centurión). El objetivo de Angelici era que ambos pudieran estar en el duelo ante Vélez e incluso, si era posible, jugar un amistoso de verano ante River. Ambos jugaron el partido que clasificó a Boca a la Libertadores.









Audio Angelici con Mitjans pidiendo por reduccion de fechas a jugadores de Boca - No Todo pasa









"Necesito pedirte un favor. Que hablés con los muchachos del Tribunal que a los dos que echaron ayer no les den más de dos. Los necesito para jugar contra Vélez", solicitó Angelici. "Yo pensababa tres y dos. Como para que cumplan en amistosos y jueguen en Vélez. Le tengo que dar un poco más a Marín que a Erbes. Pero si le doy tres partidos juegan... ¿Entendés?", contestó un Mitjans lleno de empatía. Para Angelici no fue suficiente: "No juegan ninguno de los dos con River. Pasa que no tenemos centrales, no tenemos laterales".





- Yo te entiendo, Daniel. Pero, lo que pasa que sacarlo de la cancha, mínimo son cinco partidos. Si le doy dos partidos estamos muy expuestos, Daniel. Salvo que Racing, el médico de Racing. ¿Vos cómo estás con...?





- Bien con el médico. No tiene nada el pibe. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas. El informe del árbitro, lo hablé con Loustau, va a ser liviano.





- Sí. Y oíme daniel: ¿la dirigencia de Racing con nosotros, bien? Porque de última yo pensaba que me acompañe un certificado médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión...