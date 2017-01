Los artículos escolares tendrán una suba de hasta el 35%

Las cuentas se sacan con la calculadora en la mano. A casi dos meses del inicio de las clases, algunos padres ya se adelantan en la compra de útiles escolares. Temen que cerca de la fecha del inicio del ciclo lectivo, los precios se incrementen aún más.



"Este año, como todos los anteriores desde que mis hijas van al colegio, decidí comprar en diciembre los uniformes y en enero la lista de útiles. ¿Apurada? No, previsora. Por un lado, le gano un poquito a la inflación. Por otro, me voy de vacaciones tranquila sabiendo que una gran parte ya la tengo solucionada y organizada", contó Lucila Introna, mamá de dos nenas de 8 y 10 años.



Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías, Papelerías y Jugueterías de Mendoza, estimó que este año los incrementos se ubicarán en torno al 30% o 35%.



"Es difícil hacer el cálculo exacto porque hay productos que han bajado de precio, por ejemplo, algunos importados, debido a la apertura de las importaciones, y hay otros que han subido, como es el caso de algunos artículos nacionales", dijo.



Nicolás Cusillán, encargado de un local céntrico, consideró que es muy raro que se vayan a registrar nuevos incrementos en los próximos meses. Lo explicó así: "En este rubro los aumentos se dan entre setiembre y octubre del año anterior. Habitualmente los artículos para la escuela no aumentan en enero o febrero. No creo que haya subas y si las hay, las puede haber en aquellos artículos de fantasía, de moda, como puede ser los artículos de Soy Luna, por ejemplo, que hoy en día, son los artículos más pedidos por las nenas".



Ricardo Fernández, de una distribuidora mayorista, expresó que si bien es cierto que los empresarios del rubro realizan las compras de mercaderías entre setiembre y octubre, aseguró que habrá que evaluar cuál será el impacto de la disparada del dólar que se registró en noviembre y diciembre en los valores de los artículos para el colegio. "Habrá que ver, en unos días vamos a tener un panorama más claro. Ahora, todavía estamos sacando cuentas", afirmó.



Según reconocieron en las librerías consultadas, lo primero que adquieren los padres en esta época del año son los cuadernos y repuestos de hojas, que son los productos que con mayores probabilidades les van a pedir a los chicos. Después esperan que, en los primeros días de clases, los colegios entreguen las listas con el resto de los materiales que usarán los alumnos el resto del año.



Verónica Vergani, empleada de una librería que funciona en La Barraca, admitió que muchos padres ya comenzaron a hacer las compras para dejar todo listo antes de irse de vacaciones. "Ya hemos comenzado a armar algunas listas", confesó.



En relación a los precios, destacó que muchos productos han mantenido sus precios este año, como es el caso de algunas mochilas.



Para atraer a los clientes, muchos locales están realizando descuentos de hasta 20% por pago en efectivo o con tarjetas hasta en tres cuotas. También muchas librerías están adheridas al programa Ahora 12.



Preparando las góndolas

Las librerías mendocinas se están preparando para recibir al grueso de los compradores en los próximos días. En algunas, por ejemplo, ya comenzaron a bajar los artículos de fin de año o de Reyes para exhibir en estos espacios los productos escolares. "En una semana esto se verá muy distinto, casi todo el salón se destina a librería", dijo Cusillán.



Mario Kemelmajer, de Papelería Entre Ríos, dijo que el movimiento fuerte comenzará en los próximos días. "Ya empezó el movimiento, pero lo fuerte comienza en las próximas semanas. Nosotros estamos acomodando los artículos y comenzando a tomar el personal de temporada", apuntó.



Vergani también admitió que es de esperar que en los próximos días se incremente la afluencia de público a estos comercios. Y también hizo referencia a que muchos papás están cruzando a Chile para ahorrarse unos pesos. "Lo que no pueden traer de allá son los cuadernos, porque las medidas y los cuadriculados son distintos a los que se usan en la Argentina", aseguró en relación a lo que compran los clientes mendocinos.