Los alimentos, remedios y cosméticos que prohibió la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió por distintos motivos, el uso y la comercialización de una serie de productos médicos y cosméticos.

Por medio de la disposición 1988/2017, la autoridad regulatoria prohibió el producto "Shock Queratínico VIP". La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) informó que el líquido contiene formaldehido en una concentración superior a la permitida, lo que "representa un riesgo alto para la salud de la población".

A su vez, luego de realizar un operativo en una peluquería de la localidad bonaerense de El Palomar, se comprobó que "el rótulo carece de datos de legajo elaborador, lote, fecha de vencimiento, inscripción ante la Autoridad Sanitaria, detalle de todos los ingredientes y demás información requerida".

La Disposición 1989/2017 estableció la prohibición de los siguientes productos médicos. "Válvula cardíaca mecánica Mitral N°27, 502, identificada con el número de serie 86284944", "Válvula cardíaca mecánica Aórtica N°23 AECJ-502, identificada con el número de serie 85783418" y "Anillo de autoplastia Tailor TARP-29, identificada con el número de serie 14052774".

La Disposición 1990/2017 prohibió el antiácido "Alcalino", dado que "no constan registros de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de productos bajo ese nombre comercial". La medida se extiende "hasta que obtenga la autorización correspondiente".

La Disposición 1987/2017 restringió el artículo "Ácido Bórico" del fabricante DROGUESUR, detalla que dicha firma no se encuentra habilitada.

Semanas atrás, se había informado sobre otros productos peligrosos, que continúan vedados.

"Miel", marca: El Colmenar San Marcos, RNPA N° 04-038221, elaborada y fraccionada por: Establecimiento Cerro Chico, RNE N° 04-003813, así como de todo alimento del RNE citado".





"Salsa a base de miel, azúcar y jugo de limón" marca: Terra Miel, así como todo otro producto de la marca Terra Miel".





"Tomates Triturados" marca Parnaso, RNE N° 13-005854, RNPA N° 025-13037601, así como de todo alimento del RNE citado".





"HAIR SPRAY Tinte para el pelo en aerosol", Net wt: 85 g, Importador: Cotishop, Dirección: Lavalle 2248 Cap. Fed., Made in China y "HAIR SPRAY Temporary spray on hair color" - shampoo out, Net wt 85g, codificado con las siglas 9418-1, Made in China; ambos productos cuyos rótulos se encuentran en español y carecen de datos de inscripción del producto a nivel nacional (N° de legajo del establecimiento importador Resolución N° 155/98) y datos del responsable de la comercialización".





"UNO Paño Seco Jabonoso", Lote: 1177, Venc: 09/20, Fabricado en Argentina por Sigmaline SRL para Guanta SA, guanta@guanta.com.ar; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98), listado de ingredientes y contenido neto".





"Destapacañerías PENETRIT", destapa y limpia cañerías, desagües y cloacas, contenido neto: 500 CC y 1000 CC, RNE N° 010046451" sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase y "Destapacañerías AX6, PENETRIT, contenido neto 1 litro, RNE N° 010046451" sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase".





Todos los lotes de todos los productos domisanitarios marca Magic Clean, en cuya etiqueta figure como elaborador y/o fraccionador y/o distribuidor el domicilio de la calle Mons. Marcón N° 5179, de la localidad de La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires".





En el rubro médico, se prohíbe la comercialización del artículo: "Bomba de infusión continua para alimentación parenteral, marca VOLUMAT", Identificada con el número de serie 21248