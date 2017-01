Loan: "Desde que me metí en este medio hubo muchas propuestas indecentes"

Mientras repite una y otra vez que su relación amorosa con Charlotte Caniggia goza de muy buena salud, la reciente aparición de presuntas conversaciones de alto contenido sexual que Loan habría mantenido con Tomasito Süller volvieron a colocar al cantante en el centro de otra polémica. Sin embargo, consultado al respecto, el muchacho no solo aseguró no conocer al mediático, sino que dijo estar molesto ante las voces que lo acusan de haberse ganado la vida como taxi boy.

"No lo conozco. No sé quién es. Lo conozco de la tele", señaló Loan en Intrusos respecto de Tomasito, para luego responderle a Cintia Alonso, quien fuera compañera de un clip y que lo acusa de haberle "usurpado" una canción. "Llamalo a mi productor musical y pregúntenle a él cómo es el tema. No me voy a meter con gente que se quiere enganchar ahora. Capaz que quiso estar conmigo y yo no le di bola", expresó, irónico.

Estos dichos de Alonso, sumados a otros de diversas personas que también lo cuestionan, generaron un interrogante: ¿Por qué no es un personaje querido?

"Me da mucha bronca todo lo que se está diciendo de mí. Yo nunca me incliné ante ninguna propuesta indecente, siempre la luché. Y desde que me metí en este medio hubo muchas propuestas indecentes y preferí morirme de hambre. Yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que es dormir en la calle. Entonces, me da bronca que mucha gente me trate de taxi boy. Porque no es verdad. Si fuera así tendría un montón de cosas y no estaría acá, estaría en Miami", aseguró.





