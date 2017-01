Llega a Santa Fe un circo que va más allá de lo imaginable

El circo Tihany Spectacular llega este jueves a Santa Fe para presentar su última creación titulada AbraKdabra. Tras pasar por Rosario con 118.000 entradas vendidas en 12 semanas, desembarcará en el puerto de esa ciudad para batir un récord de venta en la temporada que supera a las mejores obras de Carlos Paz y Mar del Plata.





El ilusionista y responsable del circo, Richard Massone, de 65 años, y con 35 de circo, habló con UNO y contó que Tihany tiene ya seis décadas de historia. "Se trata del circo más espectacular y mágico, visto por más de 55 millones de personas en 18 países del mundo y ahora en su tour por toda América Latina, llega a la Argentina", afirma.





Massone explicó que hace magia desde que tiene memoria. "Siempre me interesó, y tras pasar por varios lugares, me quedé en Tihany. Y desde mediados de 2016 me hice cargo de esta gran familia", aseguró.





El ilusionista detalla que el circo cuenta con una logística inimaginable. "Somos muchos los que trabajamos en Tihany, tanto en escena como en el detrás de escena. Contamos con unos 28 trailers que son ubicados de manera estratégica para armar una pequeña ciudadela de arte donde conviven actores, malabaristas, grupos de baile, técnicos, fisioterapeutas, modistas y un bar y restaurante para los artistas en su tiempo libre", explicó el mago e indicó que las propuestas de este circo son variadas. "Se trata de un show entretenido y dinámico que no decae en ningún momento".





Tihany combina bailes, coreografías y buen humor. Los momentos de magia están a cargo del ilusionista Massone, quien muestra a lo largo del show, números que nunca se vieron por estos lados. Resulta que Richard hace aparecer un helicóptero, volar gente y desaparecer a 40 personas en el escenario.





Según indicó el mago, el show dura dos horas y media y no es solo circo. "Tihany es mucho más que un circo, es un espectáculo que reúne acrobacia, ilusionismo y una puesta en escena increíble. Sabemos que la tecnología avanza y nosotros procuramos que la tecnología esté a nuestro servicio. Este es un circo de muchos años donde las bases se hicieron fuertes y con eso es más fácil pensar los cambios sin que tambalee nada. Siempre buscamos el arte del entretenimiento, es una fórmula que nos da resultado", indicó.





Massone explicó que la responsabilidad y la pasión son la clave del circo y que son unas 100 personas trabajando constantemente para que Tihany sea el mejor espectáculo itinerante de Sudamérica y uno de los tres más importantes del mundo.







***

Un nuevo concepto





En Santa Fe la magia existe y comienza cuando se abre el telón. Dos horas de un espectáculo deslumbrante y entretenido, para un público de todas las edades.





Tihany Spectacular ha creado un nuevo concepto estético dentro del circo con elevados niveles de elegancia, plasticidad y belleza, logrando modernizar este milenario arte. Reúne lo mejor de la danza, la actuación, la magia, el ilusionismo y los prodigios del circo contemporáneo, logrando uno de los espectáculos más exquisitos que a la fecha se hayan producido bajo una carpa en todo el mundo, incorporando elementos tecnológicos acorde a los cánones actuales.





La magia es el punto que marca la primera diferencia en este increíble show. Lo material se torna etéreo y más aún, el deseo de todo ser humano se hace realidad: flotar, volar hasta lo más alto. En apenas instantes surgirá de la nada un auténtico Rolls-Royce. Un gigantesco dragón sorprenderá, motocicletas en movimiento aparecerán y desaparecerán y la teletransportación se apoderará del cuerpo del ilusionista. Además, un imponente helicóptero surgirá mágicamente en tres segundos en el centro del escenario y 40 artistas desaparecerán delante de sus ojos.





En 16 originales actos, Tihany Spectacular nos hará vivir una nueva experiencia despertando nuestra capacidad de asombro.





La compañía reúne 50 artistas internacionales (acróbatas, contorsionistas, trapecistas, gimnastas, mimos, payasos y bailarinas) multipremiados y contratados en los mejores festivales mundiales de circo como los de Monte Carlo, París, China y Moscú.





Un megaescenario sustituye la tradicional pista redonda. Butacas en terciopelo rojo transforman esta magnífica carpa en un castillo mágico semicircular para 1.900 personas sentadas en un ambiente confortable, lujoso y con aire acondicionado. El staff lo componen 120 personas de 25 nacionalidades.





Su nuevo y mágico show AbraKdabra, que fue éxito de crítica y público en toda América latina, regresa a la Argentina después de 20 años, necesarios para completar su gira iniciada en la ciudad de Las Vegas. El Circo Tihany recorrió el sur de Estados Unidos, México, y las principales ciudades de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Brasil.





"Tenemos fans en más de 400 ciudades de 18 países donde fuimos aplaudidos por casi 55 millones de personas en nuestros 62 años de historia", señala Massone, ilusionista y sucesor de Franz Czeisler, el "Gran Tihany".









Datos para tener en cuenta sobre Tihany Spectacular – AbraKdabra





• Debut: jueves 2 de febrero a las 21.30.

• Dirección: Av. Leandro N. Alem. • Funciones: de martes a jueves a las 21.30; de viernes a domingo y feriados a las 18.30 y 21.30.

• Precios: desde $ 150 generales hasta $ 550 Preferencial Frontal numerada, con valores intermedios en Platea lateral, Platea central, Preferencial Lateral numerada y en el sector VIP (palco por 4), consultar disponibilidad.

• Venta de entradas: en las boleterías del circo, de lunes a domingo, de las 10 hasta el inicio del último espectáculo (no se cobra service charge).

• Service Charge: si el boleto es adquirido por fullticket.com, Call-center, on line y puntos de venta externos, se cobrará tasa de 10%.

• Niños: a partir de los dos años de edad pagan entrada. Menores de 24 meses de edad entran gratis y deberán permanecer en la falda del adulto.

• Personas con capacidades diferentes: entran gratis. Si es necesario, deberán presentar documento comprobatorio en el acto de compra (Certificado Único de Discapacidad). Contamos con rampas de acceso en lugares específicos.

• Estructura: sillas tapizadas con terciopelo, dispuestas en escalones de 25 centímetros de altura, en filas amplias y piso alfombrado. La tienda es climatizada y tiene nueve accesos para entrada y salida.

• Forma de pago: efectivo, tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Amex y otras que el sistema fullticket acepte.





***

En Paraná

Este martes en la Casa de la Costa, Marcelo Quiroga, Secretario de Turismo de Paraná, acompañó a Massone en la presentación del circo Tihany Spectacular, que estará a partir de este jueves en Santa Fe.

En conferencia de prensa, Massone mostró interés en instalar el circo en la capital entrerriana. "Luego de estar en el puerto de Santa Fe, nos gustaría ver la posibilidad de sumar funciones en Paraná", aseguró el mago a lo que Quiroga respondió: "Son bienvenidos cuando ustedes quieran. Sería un gran orgullo que un circo de tal magnitud esté en nuestra ciudad".