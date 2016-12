Llega Navidad con clima inestable en la región

Arroyos desbordados, calles céntricas convertidas en ríos, barrios anegados y viviendas precarias afectadas fue el saldo de la primera tormenta del verano, que llegó con una fuerte granizada, para aplacar brevemente las altas temperaturas de las últimas jornadas.

Con la mejora transitoria de las condiciones meteorológicas, y el sol que apareció ya desde la mañana, tendió a normalizarse rápidamente la situación de los sectores urbanos periféricos más afectados. De todos modos, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SNM) no es alentador: las lluvias y tormentas se prolongarán durante Nochebuena y Navidad, intercalados con mejoramientos temporarios, hasta el lunes inclusive.

El director de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná Jorge Daiana, indicó: "La situación no fue crítica, pero hubo desbordes de los arroyos y los vecinos que construyeron sus viviendas muy cerca de la zona, con estas lluvias intensas en poco tiempo, tuvieron inconvenientes".

"Debido a ello –agregó el funcionario–, estamos trabajando desde que comenzó el temporal, en las primeras horas del día, con un granizo que fue intenso en algunos puntos de la ciudad". Reiteró que no se registraron casos graves, que la lluvia fue apenas superior a los 50 milímetros, y que los vientos no fueron intensos, ya que rondaron entre los 13 y 14 kilómetros por hora. "De allí que puede decirse que Paraná no llegó a una situación crítica", planteó.

Las cuadrillas de Protección Civil de la comuna dieron respuestas ante los llamados formulados al 103. Más temprano, en diálogo con 97.1 Radio La Red Paraná, el subdirector del área José Luis Meiner, especificó que sólo tres familias demandaron asistencia tras el temporal. "En uno de los casos se voló el techo de la vivienda ubicada en Don Bosco y Circunvalación", acotó, sobre la precaria construcción. Y aclaró que los lugares más afectados fueron los barrios Mosconi, Capibá y Anacleto Medina.

El servicio, según se apuntó, seguirá durante la Navidad. Ante inconvenientes, los vecinos deben comunicarse al número 103.

Lluvias en toda la provincia

Las precipitaciones entre la noche del jueves y la madrugada de ayer no fueron uniformes en todo el territorio provincial: las más importantes se dieron en la costa del Paraná y en el centro provincial, mientras que en la costa oriental y en el sur, fueron inferiores.