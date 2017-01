Lionel Messi ratificó que se quiere quedar en el Barcelona

El futbolista Lionel Messi, que todavía no renovó su contrato con el club español FC Barcelona, que vence en junio del 2018, ratificó sus deseos de quedarse en el equipo catalán y señaló que esa entidad "me lo ha dado todo y estaré aquí mientras me quieran".





"Lo que me motiva es ganar títulos para mí club y mi país. Es por eso que nunca miro atrás, los éxitos que he conseguido. Lo podré hacer cuando esté retirado, pero ahora se trata de conseguir más", señaló el jugador rosarino en declaraciones a la revista inglesa Coach Magazine y que reprodujo hoy Mundo Deportivo.





Messi remarcó que mantiene sus deseos de "ganar títulos" y que "para ello, es muy importante para el Barça que el tridente (junto a sus compañeros el brasileño Neymar Jr. y el uruguayo Luis Suárez) esté bien".





"Trabajamos muy duro en los entrenamientos para que luego pase lo que pasa en los partidos. Además, tenemos una conexión natural entre nosotros, buena amistad más allá del fútbol y eso ayuda", añadió.





Messi también habló de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, del que destacó "un respeto mutuo".





"Lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas", argumentó, y agregó que "sin embargo mi motivación siempre ha sido hacer las cosas bien en el Barça y en Argentina para los fans".

También aseguró que le da "odio perder".





"No solo me afecta durante unas horas después del partidos, es más tiempo. No soporto esa sensación. Y eso se puede usar para asegurarte después darlo todo para ganar", subrayó.





El futbolista consideró que Josep Guardiola, quien fue su técnico en el Barcelona y hoy dirige al Manchester City inglés, "es un muy buen entrenador y se adaptará a la liga (inglesa): estoy seguro que tendrá éxito".