Línea AM: esperan por la demanda estudiantil

Desde hace una semana y media funciona la línea de transporte urbano de pasajeros Área Metropolitana (AM), que une las localidades de Oro Verde con Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. Su implementación generó grandes expectativas, sobre todo para dar respuesta a una demanda concreta de quienes deben trasladarse periódicamente entre uno y otro punto y hasta ahora debían tomar dos colectivos para llegar a destino.





El trayecto que recorre inicia en la zona universitaria en Oro Verde, pensando sobre todo en la población estudiantil que concurre a alguna de las sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) o de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en esa ciudad. Pasa por Zanni y Jorge Newbery, llega a la intersección de San Martín y Friuli en San Benito y de ahí continúa hasta la Municipalidad de Colonia Avellaneda para iniciar el recorrido inverso ya de regreso. Si bien en la actualidad son pocas las personas que utilizan el servicio, estiman que con el comienzo de las clases el número de usuarios se va a incrementar notoriamente. "La expectativa está puesta al inicio de las clases, ya que la demanda está dada sobre todo por los alumnos que viven en la zona de Colonia Avellaneda, San Benito y en el sector de Paraná incluido en el itinerario", comentó a UNO el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé. Asimismo, señaló: "En su momento la empresa determinó comenzar con el recorrido en esta época, a modo de prueba piloto, para ir adaptando después las frecuencias definitivas. Tengo entendido que son dos o tres unidades las que están trabajando en este período".





De este modo, recién en marzo se dispondrá de más unidades para brindar el servicio. Durante enero y febrero se van a mantener un total de 23 frecuencias diarias en un rango horario que va desde las 6 a las 21.29 desde el punto de partida en Oro Verde, según lo informado por la Dirección de Transporte de Entre Ríos a los intendentes y funcionarios correspondientes de las cuatro localidades por donde transita la línea. Luego la cantidad de frecuencias va a ascender a 35, y el recorrido va a empezar a las 6.01 y terminará a las 21.51. Al respecto, Dumé refirió: "La idea es evaluar la demanda del servicio y adaptarlo a los horarios de las facultades. Para eso la empresa se va a reunir con los decanos para ver cuáles son los horarios de ingreso sobre todo, donde mayor demanda va a haber, y por supuesto también el horario de salida".





"En Oro Verde el planteo era de los alumnos. Desde los centros de estudiantes nos pasaron la inquietud, porque son muchos los chicos que viajan de Colonia Avellaneda o San Benito para ir a la facultad y tenían que tomar dos colectivos, y por ende gastar el doble. El compromiso de la empresa es mantener la misma tarifa del servicio urbano", sostuvo el mandatario.





En este marco, recordó que fue justamente por una cuestión de horarios inconvenientes para los usuarios que dejó de funcionar el tren que unía Oro Verde con Paraná y viceversa. "Era muy económico, pero los horarios no le servían ni a los estudiantes ni a los trabajadores de comercio o la administración pública. El tren salía de Oro Verde a las 8.30 y regresaba un rato después de arribar en Paraná. Los ferroviarios no lo podían rever a esto para modificarlo. El que viajaba a Concepción del Uruguay sí era muy utilizado por los estudiantes que eran oriundos de esa zona, ya que pasaba los viernes y volvía los domingos. No sé porqué se interrumpió el servicio", expresó por último.













***

Una línea que genera grandes expectativas









En nuevo recorrido de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana comenzó a funcionar el lunes 16. Si bien se planteó empezar en esa fecha de modo experimental y definir la utilidad del servicio cuando arranque el ciclo lectivo, tanto las autoridades de cada una de las ciudades involucradas en el recorrido como la empresa prestadora estiman que tendrá una alta demanda.

Hasta la implementación de este recorrido, la única opción para quienes necesitaban llegar desde Colonia Avellaneda o San Benito hasta Oro Verde utilizando el transporte público debían ir primero hasta Paraná y luego tomar otra unidad. Con la expansión demográfica de los últimos años, donde más personas optaron por vivir en alguna de estas localidades lindantes a la capital provincial, ya sea por elección o por necesidad, contar con una línea de este tipo fue una novedad que fue bien recibida por quienes la precisan, si bien por ahora la demanda es escasa.

El intendente de San Benito, Exequiel Donda, opinó al respecto: "Se espera que haya mayor actividad en la época de clases. El recorrido se está llevando adelante de manera normal ahora y se va a evaluar durante un año. La intención al crear esta línea tuvo que ver con lo que es la escolaridad y la llegada a las universidades".

"Por el momento están funcionando dos unidades para cubrir las frecuencias de enero y febrero. Al inicio de clases serán tres o cuatro en total. Todo se irá viendo en función de la demanda", señaló por último, a la vez que recordó que además de que más estudiantes puedan transportarse para estudiar en alguna de las facultades de las dos universidades públicas de la provincia situadas en Oro Verde, tendrá un impacto positivo para el desarrollo estratégico del área metropolitana.













***

El tren es el transporte más barato





A diario son muchos los habitantes de Colonia Avellaneda que trabajan en Paraná que optan por llegar en tren. Hay seis frecuencias diarias que unen ambas localidades, entre las 6 y las 19.25. El costo es solamente de 1 peso y en general el estado de las unidades es óptimo.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que tienen los usuarios es la distancia de las estaciones donde la unidad se detiene a recoger pasajeros. En el caso de San Benito directamente no lo consideran como opción. "La gente de San Benito no lo utiliza tanto porque queda lejos. La parada está en Colonia Avellaneda, más hacia el Acceso Norte y no les queda cómodo a los ciudadanos de acá. El colectivo le queda mucho más a mano", señalo el intendente, Exequiel Donda.