Liberaron a los siete manifestantes acusados de agredir a Mauricio Macri

Los siete demorados durante un allanamiento realizado en una vivienda de Villa Traful, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fueron liberados luego de ser indentificados en la sede del Ministerio Público Fiscal de San Martín de los Andes.





liberados los siete arrestados por la agresión al auto en el que viajaba el presidenta Mauricio Macri el miércoles, cuando se dirigía a inaugurar un centro de interpretación turística en Villa Tarful, Neuquén y reveló que el Jefe de Estado habló con los manifestantes antes de la agresión. El fiscal general de Neuquén, José Gerez, confirmó que fueron





Brindó otros detalles que dan una idea más clara de como se desarrollaron los hechos, al señalar que el vehículo en el que viajaba el Presidente se desvió del recorrido previsto inicialmente.





"El vehículo que transportaba al Presidente, manejado por un custodio, no respetó la traza original porque el Presidente decidió ir a comprar alfajores y en esas circunstancias se encontró con la manifestación de ATE", dijo Gerez en diálogo con Radio Universidad-Calf.





Explicó que cuando se encontró con los manifestantes de ATE el vehículo detuvo la marcha y el Presidente bajó la ventanilla para hablarl con ellos.





"Por lo que hemos reconstruido, el Presidente les habría pedido que terminemos el año en paz, luego arrancó el vehículo y allí se produjo la agresión", añadió.





"Sería muy valioso el testimonio del presidente "Sería muy valioso el testimonio del presidente Macri porque él habló con los manifestantes", dijo. Gerez aclaró que la Fiscalía provincial continúa con las investigaciones mientras se define si el caso es de competencia federal.





Por otra parte el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, aseguró que no arrojaron las piedras que impactaron contra el vehículo presidencial y provocaron la rotura de dos vidrios.





"Somos responsables de la manifestación que habíamos anunciado varios días antes pero rechazamos y repudiamos a quien haya tirado la piedra, que no contribuye ni suma ni soluciona los problemas de los trabajadores", dijo el sindicalista en declaraciones que realizó por la mañana a las radios El Mundo y Belgrano.





"No sabemos quién pudo ser. Nuestra marcha estaba a unos metros. No vamos a cometer una torpeza de esa característica. No voy a hacerme cargo de algo que no hicimos", insistió Quintriqueo.





El dirigente de ATE expresó también su rechazo hacia la "represión injustificada" que recibieron los manifestantes que tienen "heridas de bala de goma en el rostro, en los pómulos, una situación totalmente ilegal".









