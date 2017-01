Le dijeron "gorda" y ella les contestó con está foto

Ante esto, Cardone redobló la apuesta y publicó dos fotos en tanga, donde tapa sus pechos con su gato embalsamado y compartió su descargo.





"A los #opinólogos dejen de #romper las (guindas), con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi #matute, que... etc déjenme en paz #imbéciles, ojalá a los 52 años lleguen como yo, soy muy feliz como soy, no soy #perfecta, y no jodo a nadie. #imbéciles miren más para adentro de su ser. #gracias #Orbua #Dc", indicó la ex modelo.





Y con otro post agregó: "#opinologos amo el #morfi, toda mi vida me cuidé, hoy me relajé, hago y como lo que quiero y me la #re banco. Si, estoy más grandota, #hinchada etc, #etc . Soy como soy y muy feliz de ser #libre. No me rompan las (guindas) #imbéciles . Yo no le rindo cuentas a nadie, amo mi #libertad de #ser. #Gracias #orbua #Dc".

Fuente: ratingcero