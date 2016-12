Las Taradas llega a Paraná con la intensidad de su música vintage

Las Taradas, una de las bandas con más proyección de la escena nacional de los últimos años, presenta su nuevo y esperado material de estudio, Sirenas de la Jungla, esta noche en Paraná. La cita será a las 21 en Cielito Lindo (Almafuerte 721).





Esta orquestina de señoritas que acaba de cumplir sus seis años de carrera y de realizar una exitosa gira por Santa Fe, La Pampa y San Luis, comparte con el público un nuevo show donde dan a conocer los temas que integran su segundo trabajo de estudio, Sirenas de la jungla, precedido por Son y se hacen, disco que ya presentaron con éxito en Brasil y Uruguay, en el Teatro Vorterix, en el Konex y en varios puntos del país (como Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Neuquén), incluso como banda soporte de ZAZ (Francia) en su show en el Luna Park llevado a cabo en marzo de 2015.





Su particular cruza de bolero, swing, cha cha cha, canzonetta napolitana, cumbia colombiana y rancheras mexicanas, que sorprendió al público del Movistar Free Music de la Mujer, se hace presente en el escenario, con esas canciones de los 40 y 50 a las que Las Taradas le agregan sus toques propios y contemporáneos: se apropian del humor presente en la música de aquellos años para armar un repertorio que viaja por diferentes regiones y rescata diversos intérpretes: desde Django Reinhardt & Josette Dayde, Johnny Cash, Mina Mazzini y Agustín Lara, hasta Elvis Presley, Leonor Marzano, Los Machucambos y Carmen Miranda, entre otros.





Las Taradas está integrado por Lucy Patané en guitarras; Paula Maffia en voz y ukelele; Lu Martínez en contrabajo y voz; Nati Gavazzo en percusión y voz; Ana Patané en voz y pandeiro; Rosario Baeza en violín y voz; y Marcela Galván Alberti en clarinete, saxo soprano y voz.





"Es algo que siempre nos atrajo mucho. Creemos que esos géneros contienen el germen del rock y del punk, no en su instrumentación ni en el discurso de sus letras, pero sí en su intensidad, en su búsqueda, en lo genuino y en lo dramático. Mi primera aproximación a esos géneros fue a través de los dibujitos animados más viejos. Veía a Bugs Bunny conduciendo una orquesta y ese sonido me generaba un frenesí muy intenso. Creo que el hot jazz fue lo primero que me llamó la atención", señaló Maffia a La Capital de Rosario.





El combo nació a fines del 2011 formado por chicas de diversas bandas que en formato acústico decidieron interpretar boleros y rancheras de los años 30 y 40, copiando el modelo de una orquesta de señoritas.Con una gran puesta visual y musical, el conjunto comenzó realizando pequeños shows, hasta que se fueron sucediendo cada vez más pedidos y llegó a tocar varias veces en Niceto.