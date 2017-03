Las Profecías del Patón, el DT más optimista

En reiteradas ocasiones se ocupó de remarcar que la Selección Argentina estará en la final del Mundial de Rusia. Aún sin tener una idea de juego definida ni mucho menos los boletos para entrar por la puerta grande (si las Eliminatorias terminaran hoy jugaría el Repechaje por ocupar la quinta colocación en la tabla de posiciones).





Edgardo Bauza volvió al ruedo en la antesala de la doble fecha (el jueves se medirá con Chile y el martes 28 visitará a Bolivia en la altura de La Paz) y con un perfil despreocupado por el rendimiento inmediato redobló la apuesta e insistió con notable precisión que el 15 de julio de 2018 la historia se define contra un Europeo. "Me imagino contra un equipo europeo, puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la copa", declaró el DT de la Selección al diario La Nación. Su pronóstico no parece aventurado si se toma como referencia que Argentina viene de jugar la última final y que los Europeos estuvieron en 18 finales de los 20 Mundiales que se disputaron (En 1930 jugaron Uruguay-Argentina y en 1950 Brasil-Uruguay).





Y no es una expresión de deseo. El Patón lo dice convencido, al menos no duda, lo que puede resultar arrogante. Más allá de la situación en las Eliminatorias, sino porque la Selección Argentina no jugó dos partidos de la misma manera desde que está en el cargo. Y si bien viene de ganarle a Colombia, antes fue apabullado por Brasil, perdió con Paraguay y empató con Venezuela y Perú.





Sobrado de optimismo fue por más y anticipó que Paulo Dybala estará en Rusia, pero confesó que pretende que el pibe de Laguna Larga se sienta importante en el equipo porque lo nota "tímido". El cordobés es el 2 en la lista, claro, detrás de Messi.





Otro que clasificó en las Profecías del Patón fue Alario. Para el DT el delantero de River "será un 9 bárbaro", pero tendrá que pasar por Europa y subir de peso. "Le hace falta irse a Europa, jugar un par de años allá y sumar seis o siete kilos", avizoró el DT.