Las palabras de Gratacós que le costaron el puesto en el Barça

El FC Barcelona destituyó este viernes a Pere Gratacós como responsable de Relaciones Institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol.

Así lo comunicó el FC Barcelona en un comunicado oficial que emitió antes del mediodía.





"Pere Gratacós fue destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del rey celebrado hoy en Madrid".





En el texto se añade que "la decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. Pere Gratacós continuará vinculado al FC Barcelona desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360".





El contrato





La renovación de Messi se está complicando. No sólo se avecina un serio problema a nivel económico para las cuentas del club, por aquello del equilibrio en la masa salarial, sino que además la demora en la ampliación de contrato del argentino está provocando un cruce de declaraciones entre directivos y jugadores.





El pasado miércoles 11, Óscar Grau, CEO del Barcelona, afirmó sobre la renovación de Messi: "Como digo siempre, cabeza fría y 'seny'. El Barça no puede pasar del 70% de masa salarial...". A lo que después del partido de vuelta ante el Athletic respondió Luis Suárez: "Con Messi lo que hay que hacer no es tener sentido común sino renovarle...".





Este viernes, Pere Gratacós, director Relaciones Institucionales de La Masía, dijo, tras el sorteo de Copa de cuartos de final y preguntado por lo determinante que es Messi, después de la falta prodigiosa ante el Athletic, en el Camp Nou (lleva tres seguidas desde que ha empezado 2017) : "Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero no pasó solo él, sin Neymar, Suárez, Iniesta y compañía no sería tan buen jugador. Messi es el mejor". Seguramente, esto no va a gustar al argentino y a su entorno y pone más piedras en el camino en la negociación sobre su renovación.





Ante la Real Sociedad

En cuanto al sorteo de Copa ante el Real Sociedad, Pere Gratacós dijo. "Será difícil si nos atendemos a los resultados. La Real Sociedad es un equipo contra el que nos cuesta mucho puntuar, en los últimos 10 años en 5 no hemos ganado. Creo que el hecho de jugar el segundo partido en casa es positivo. Yo pienso que no es nuestra bestia negra y deseo que no lo sea esta vez, pero van a ser dos partidos muy intensos" comentaba el exfutbolista.





Buscando el lado positivo de los malos resultados contra el equipo de Eusebio, Gratacos comentaba que "veo la eliminatoria difícil, pero también buscando la parte positiva estoy seguro de que nuestros jugadores tienen muchas ganas de ganar en San Sebastián y estoy convencido de que podemos pasar".





El equipo blaugrana evitó al Real Madrid y al Atlético en cuartos, algo que "podría haber tocado, de haber sido así hubiésemos preferido también la vuelta en casa".