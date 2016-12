Las mejores canciones navideñas del punk y el rock

Blink 182 – Won't Be Home For Christmas

El clásico punk rock no me gusta nada y odio a los caretas. Blink nos deja su reflexión sobre la época navideña en la que tenes que pretender ser agradable con gente que odias el resto del año. Entonces los chicuelos dicen que solo dejen los regalos y los dejen en paz, nada mal eh.





blink

The Ramones – Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight)

Otro temón punk con el sonido característico ramonero. La canción también nos habla de que Navidad no es un tiempo para pelear. 'Yo te amo y vos a mi... Navidad no es una época para rompernos el corazón'









ramones





No Doubt – Oi To The World (The Vandals cover)

Se sabe que el No Doubt de mediados de los '90 era una cosa genial que hacía un ska tan divertido y aparte su vocalista era una mina que estaba un cañón. Nada le podía salir mal, menos un tema navideño. Este tema es original de The Vandals y la versión original también está muy buena, dale play acá.





daout

Rancid – Christmas Eve (She Got Up & Left Me)

¿Cuánta gente termina con sus parejas en épocas de navidad, eh? Hay un montón de canciones que hablar sobre gente que se fue, que no está y cosas así en epocas navideñas. Acá por ejemplo la chica deja al chico, en la víspera de navidad. Que mala ondaaaa.

ran





The Smashing Pumpkins – Christmastime

Cambiando un poco el enfoque punk, tenemos a esta gran banda y a su pelado vocalista. Una excelente composición muy bella desde la melodía hasta la letra. Un tema que intenta mostrar la alegría navideña a través de las experiencias de los niños, jugando, esperando ansiosos por recibir sus regalos.

esma





The Beatles – Christmas Time Is Here Again

Obviamente, la canción navideña de The Beatles no podía faltar. Otro tema que nos deja ese aire de villancicos y coros barriales. Además esta versión presenta algunos pasajes de poemas que escribió John, sobre el final del track.