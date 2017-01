Mariano Werner habló de la temporada que se avecina y su sanción. "A alguna carrera voy a ir, va a ser difícil estar abajo del auto", sostuvo el paranaense.





Mariano Werner arrancó el año con la noticia de que su sanción luego del toque con Matías Rossi en La Plata fue reducida. Pasó de una suspensión deportiva de un año a una de seis carreras ausente y cuatro largando último. De esta manera, el panorama para el entrerriano cambió.





"Ahora la sanción es más lógica. Sabía que una sanción merecía, pero por ahí había sido un poco excesiva y por eso apelé. Ahora estoy trabajando a muerte para cuando vuelta", aseguró Werner en charla con Carburando.com.





Luego, el paranaense agregó: "Mi cabeza está puesta en el objetivo que es andar bien cuando vuelva y en las carreras que no voy a penalizar la de intentar ganar o ser el mejor Ford como lo hemos sido el año pasado. Eso en lo personal. A nivel equipo es que Mauro Giallombardo pelee el campeonato en el TC y Marcos Muchiut en el TC Pista".





El piloto de Ford sabe que no será sencillo el lapso en el que no pueda correr, teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo en los últimos años en la categoría más popular del automovilismo argentino.





"A alguna carrera voy a ir. No digo a todas porque va a ser difícil estar abajo del auto y no arriba. Por eso me motiva trabajar con Mauro y volver siendo competitivos. Las ganas te juegan en contra porque no pasa más el tiempo. Así que estoy motivado más que nunca para trabajar y afinar todos los detalles", manifestó.





Entrando en detalle sobre la llegada de Giallombardo a la estructura, indicó: "Haremos lo mejor por él y por mí cuando vuelva. El equipo está bien. Trabajaremos para que él tenga los resultados que quiere y se merece. Va a llevar un proceso de adaptación del equipo con él y de él con el equipo".





"Mauro va a usar el auto con el que yo corrí hasta Rafaela. Seguro que el auto va a funcionar bien y el equipo mejor. Soy consciente de que fuimos siempre protagonistas aún cuando la marca no estuvo bien", señaló.





En cuanto al momento en el que ahora está el auto de la Rana explicó que acaba de salir de pintura: "El motor está listo para la primera carrera. Vamos a llegar con tiempo y forma. Vamos a hacer una prueba antes con el auto. La vamos a organizar más sobre la fecha para ver si la hacemos camino a Viedma, que nos va a quedar de paso".





Por último, sobre el vínculo con el motorista, afirmó: "Tenemos un acuerdo para que haga los míos y Mauro solamente. Eso está bueno. Machete necesitaba hacer un motor más y me parece lógico".





ACUERDO. En el día de ayer, en la sede de la agencia Córdoba Deportes, el Presidente de Súper TC 2000, Antonio Abrazian, Oscar Dertycia (Presidente Agencia Córdoba Deportes), Julio Bañuelos (presidente Agencia Córdoba Turismo), Sergio Tocalli (vocal Agencia Córdoba Deportes) y Gabriel Raies (director de Agencia Córdoba Turismo) firmaron un acuerdo para realizar tres competencias en el autódromo Oscar Cabalén durante la temporada 2017: el Gran Premio Coronación de Súper TC 2000, la apertura de temporada de TC 2000 y las 100 Millas de TC 2000, como sucedió en 2016.









Ortelli





Cambia de equipo en el TN. Tras su paso por el equipo Peugeot, Guillermo Ortelli acordó el regreso al equipo Arana Ingeniería Sport para conducir uno de los Chevrolet Cruze. El saltense tendrá como compañero de equipo al puntano Ariel Balmaceda, quien además lo representará comercialmente. El de San Luis también mantiene conversaciones con Norberto Fontana para que se sume.