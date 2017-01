Las frases más polémicas de Javier González Fraga, el nuevo presidente del Banco Nación

Padrino político de Alfonso Prat Gay, Javier González Fraga entra a la función pública justo cuando su ahijado la deja. Es economista de la UCA, con posgrados en la London School of Economics y Harvard. De 68 años, ocupó el sillón de presidente del Banco Central durante los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín (también con Carlos Menem) y acompañó a su hijo Ricardo Alfonsín en la fórmula presidencial que peleó en 2011. Además, tiene experiencia como consultor y empresario (fue el fundador de la fabricante de dulce de leche La Salamandra).

Pero en el último año, el referente radical estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de una larga lista de frases polémicas:





La fantasía del celular y el plasma

En mayo del año pasado, afirmó que la economía iba a mejorar a partir de 2017. Y, para explicarlo, dijo: "Las cosas no se pueden hacer como uno querría y menos después de 12 años en los que se invirtió mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasó el tipo de cambio; donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior". González Fraga agregó que "eso no era normal, no digo si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era sostenible".









"Qué tan pobres son los pobres"

Dos meses después, el economista salió a defender a Mauricio Macri, tras datos de pobreza que dejaban mal parado al Presidente. Dijo que los incrementos de la pobreza eran solo "cálculos teóricos" y aseguró que la clase media estaba "peor" que la clase baja. "Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. No desconozco que se ha agravado, pero ese cálculo de que hay un millón más de pobres que pasó del 27 al 32, es un cálculo teórico", señaló. "Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le ha empeorado tanto. Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres".

Además, como si fuera poco, González Fraga había afirmado que luego de la suba de tarifas, "la clase media- en términos relativos- está peor que la clase más baja, porque la clase más baja no depende tanto de las tarifas, consumen muy poco o están colgados".









Vuelven o no vuelven





"Nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de dos años", dijo en noviembre.





"Macri tiene el estigma de ser el quinto presidente no peronista en 70 años. Los otros cuatro no terminaron su mandato. Entonces, es obvio que tiene que atender la cuestión política, preocuparse por hacer una muy buena elección el año que viene, porque si no, se le derrumba todo el potencial que tiene un cambio de política como el que estamos viviendo", aseguró.