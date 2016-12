Las farmacias volvieron a vender medicamentos a afiliados de PAMI

En este marco, el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer) anunció ayer en su sitio www.cofaer.org.ar: "Como muestra de buena voluntad ante las líneas de negociación aún abiertas, y habiéndose concretado pagos de parte de la deuda –sumado a los anticipos correspondientes a la primera quincena de diciembre–, en la Conferencia Virtual de Presidentes de entidades federadas con la Presidente de la Confederación se definió establecer un cuarto intermedio en la medida de suspensión de crédito adoptada y reanudar la atención a los afiliados al PAMI, recurriendo para ello al stock de medicamentos disponible en las farmacias".

La secretaria del Cofaer, Alicia Merlo, confirmó a UNO que el conflicto se destrabó el viernes alrededor de las 18.30, tras un acuerdo entre estas cuatro instituciones y el PAMI, en el que se determinó pasar a un cuarto intermedio hasta el 31 de enero: "La semana pasada se debía firmar un nuevo convenio entre los prestadores farmacéuticos, el PAMI y la Industria Farmacéutica. Como no se firmó, el PAMI prorrogó el ya existente hasta el 31 de enero y se pasó a un cuarto intermedio mientras se define uno nuevo, que va a entrar en vigencia en febrero del año próximo", señaló, y agregó: "Las farmacias de la red Cofaer levantaron la suspensión del servicio cuando terminó una teleconferencia que se hizo desde la Confederación Farmacéutica Argentina con todos los colegios farmacéuticos del país, entre ellos el de Entre Ríos. La decisión fue por unanimidad y esto comunicó en forma inmediata".

Problemas de stock

Asimismo, explicó que las farmacias están trabajando con el stock que tienen: "Debido al atraso en los pagos, las farmacias quedamos sin stock y también sin crédito con nuestros proveedores, que son las droguerías, y por ese motivo no podíamos dispensar, ya que no teníamos los medicamentos. Como ahora desde el PAMI empezaron a pagar y llegaron notas de crédito a las droguerías proveedoras de las farmacias, con el stock que vayamos teniendo no van a faltar los medicamentos, por lo menos los que están usando nuestros pacientes", aseguró.

Por otra parte, indicó que la fecha en que va a arrancar la negociación entre el PAMI y la Industria Farmacéutica será el próximo lunes 2 de enero, con la participación de las cuatro entidades que nuclean a todas las farmacias del país, y afirmó: "Queremos llevar tranquilidad a todos nuestros pacientes".

Cabe recordar que a mediados de junio las prestaciones también se vieron resentidas por la falta de pago, los que originó que los farmacéuticos no pudieran reponer el stock para entregarle a los jubilados los medicamentos que necesitan, frente por enfermedades crónicas. Si bien la medida se suspendió días más tarde, los referentes del rubro solamente recibieron pagos parciales y el atraso en los mismos volvió a desatar una disputa que termina afectando sobre todo a los adultos mayores, que en muchos casos no consiguen el remedio que les recetaron para sostener su calidad de vida.

Descontento con la medida

La determinación de pasar a un cuarto intermedio de parte de las cuatro entidades que nuclean a los farmacéuticos no conformó a todos y hubo propietarios de farmacias que manifestaron su descontento, ya que no confían en que el conflicto vaya a resolverse, al menos en el corto plazo. "Están tratando de dividirnos. Hay gente que depende de PAMI y desde la obra social prometen que nos van a pagar pero después no cumplen", sostuvo la responsable de una las farmacias céntricas de Paraná, quien prefirió no difundir su nombre.





"A mí me pagaron 1.500 pesos y con eso no puedo comprar demasiado para reponer el stock. El arreglo que hicieron es parcial. Se trata de un mero anuncio pero no nos convence a la mayoría", dijo a modo de conclusión.