"Lamentablemente acá no se dio el apoyo"

Es una pena, pero es la realidad. Los paranaenses estaban acostumbrados a ser sede, en febrero, del Grand Prix de aguas abiertas de la FINA. Antes con el tradicional maratón Hernandarias-Paraná y desde el 2015 con el Villa Urquiza-Paraná. Esperaban la cita y la disfrutaban.

En 2016 la fecha debió suspenderse por las inundaciones y para este año la competencia directamente fue suspendida por falta de apoyo económico. Lamentable.

Los organizadores, Andrés Solioz y Alberto Sampayo estuvieron con Ovación y hablaron de esta problemática. Además anticiparon que el maratón amateur se hace en marzo.

"Estaríamos a un mes de una nueva fecha del circuito mundial, de una nueva Villa Urquiza-Paraná en su segunda edición a nivel internacional ya que, recordemos, la primera vez fue en 2015. No pudimos llegar a tener los recursos necesarios económicos para poder llevar adelante este evento, que requiere de un costo interesante y una logística bastante grande. Lamentablemente hace un mes y medio o dos decidimos darle de baja", contó Solioz, un excoloso del río.

Reuniones con el poder político hubo varias, contestaciones pocas. "Nosotros siempre, en primer lugar, hablamos con las autoridades municipales y provinciales. Presentamos una nota y presupuesto como para poder cubrir los gastos. Tuvimos muy buena aceptación y un buen recibimiento en todas las reuniones con la gente de la Provincia. Después teníamos dos pedidos de audiencia con el intendente de Paraná, y cuando nos enteramos del importe con el que nos iban ayudar, que es insuficiente, ahí tomamos la determinación porque no nos alcanzaba. Después empezamos a pedir más audiencias y no hemos podido lograrlas hasta el día de hoy. No nos llamaron ni nos respondieron".

"Yo creo que esta debería ser una actividad ya instalada definitivamente en Paraná, más allá de quién este gobernando la ciudad o la provincia. Nos parece que es una competencia que requiere de una organización grande y tendrían que ser las autoridades las que nos deberían convocar a nosotros para preguntarnos y saber qué es lo que se necesita en estos casos. Cuando nos informaron del monto que nos iba a dar la Municipalidad hicimos una nueva nota haciéndole saber al intendente que con ese monto nosotros no podíamos hacer la carrera. Nos poníamos a disposición del intendente, pero lamentablemente jamás nos convocaron", agregó Sampayo, otra de las caras visibles de esta actividad de río.

Santa Fe-Coronda se hace y allí comenzará el calendario FINA 2017. En este sentido Sampayó expresó: "Yo vi en un reportaje donde el intendente de Santa Fe ofrecía todo el apoyo para los organizadores de la competencia. Lamentablemente acá no se dio el apoyo".

LA QUE SE HACE

En marzo se realizará la octava edición de la tradicional Villa Urquiza-Paraná para un grupo importante de nadadores de la región. "Es la tradicional de siempre para nadadores amateurs, federados y libres aunque todos entrarían en una misma categoría. Nosotros venimos peleando desde 2009 para que esta carrera no se corte al igual que la internacional. El año pasado por las inundaciones no se pudo realizar ninguna de las dos competencias y este año ya estamos trabajando a falta de dos meses porque es el 18 y 19 de marzo con la ayuda de la provincia. Este maratón traerá a 40 o 50 nadadores para la Villa Urquiza-Paraná y para la carrera más corta que es de 7 kilómetros serán unos 40 a 60 nadadores", dijo Solioz, y agregó: "Ya hemos hablado y contamos con el total apoyo de Damián Blaum. Él estará dándole la fuerza y la jerarquía como también Ester Núñez, su mujer, y además vendría un nadador de Brasil. Ellos van a participar de la Santa Fe-Coronda. Y estamos viendo la posibilidad de traer algunos más para que naden los 21 kilómetros. La idea es que hagan fuerza para que el año que viene hagamos la internacional.

Finalmente Alberto Sampayo contó en qué se trabaja por estos días: "Nosotros estamos enfocados a la realización de esta competencia. En este momento estamos haciendo todos los contactos para hacer este importante maratón. Hay que ver la logística y las boyas que se necesitan para marcar el río. Se larga a la altura de la virgen en Villa Urquiza y la llegada será acá en el Club Estudiantes".









Calendario

Este es el calendario oficial que dio FINA en Aguas Abiertas. El 5 de febrero la acción arranca en Santa Fe con la tradicional Santa Fe-Coronda. Luego la fecha se debía trasladar a Paraná para realizar la Villa Urquiza-Paraná el 12 del mismo mes, pero porque el apoyo económico es insuficiente la cita se suspendió. Luego siguen: El 31 de julio: Lake St. John (Canadá); 19 de agosto Lake Ohrid (Macedonia) y 3 de setiembre Capri-Nápoli (Italia).