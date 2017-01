Lali Espósito habló sobre la nueva paternidad de Mariano Martínez

Lali Espósito habló sobre la noticia de la nueva paternidad de Mariano Martínez. El actor, del que se separó hace menos de un año, será nuevamente padre junto a su novia, la modelo Camila Cavallo.









"No me sorprendió para nada y me alegro mucho siempre un baby es una bendición, así que es hermoso", dijo la actriz devenida en cantante al ciclo Agarrate Catalina, de la AM La Once Diez.









"La verdad es que no se me cruza por la cabeza en este momento. Sí, como mujer, siento esa sensación hermosa de pasar por la experiencia y todo lo que eso lleva. Tengo muy en claro que sería dentro de muchos años, tengo recién 25 años y tengo muchos sueños por hacer. No quiero ser egoísta con un hijo que merece todo tu tiempo. Muy seguramente, espero, falten años para ser madre y cuando lo sea, voy a poder dedicarme de lleno a un hijo. Tengo muy claro que quiero ser madre, lo que quiero es elegir el momento", agregó con respecto a sus planes de formar una familia.









"Yo no estaba acostumbrada a ese nivel de exposición en lo personal. Yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano, las cosas que estuvieron buenísimas y las cosas que no. Y por algo uno se separa, ¿no? Y después confío muchísimo que se nota perfectamente la educación de uno, como es uno y la verdad sale a la luz. Por eso me relajo y me dejo ser porque confío mucho en la verdad de uno, y a veces ni hace falta hablar", dijo sobre el vínculo que mantuvo con Martínez, quien ya es padre de Milo, de 3 años y Olivia, de 7, de la relación con Juliana Giambroni.









Lali también aprovechó para aclarar que sigue soltera y no está saliendo con Santiago Mocorrea, como indicaban los rumores.









"Santi es divino y por supuesto lo conozco, pero no estoy de novia. Es como que uno conoce a alguien y ya está casado con 3 hijos. La verdad es que estoy bien, estoy soltera. Aunque no parezca, tengo una vida privada que cuido mucho", finalizó.