Lali Espósito descargó su furia contra los fotógrafos

Embed Sacan fotos a escondidas a una casa,a una propiedad privada,a la intimidad directamente. VERGUENZA! — Lali Espósito (@laliespos) 11 de enero de 2017



No es la primera vez que la cantante sufre este tipo de inconvenientes. En octubre de 2015, cuando los paparazzis buscaban la prueba del romance con Mariano Martínez, Lali no la había pasado para nada bien en la vereda de su casa.

"Lo que no me banco es que muestran mi casa. Esa frase que dicen que dije, que es real lo dije, 'qué trabajo de m... que tienen', es por mostrar impunemente la casa de alguien. Se metieron en el garage, arriba del capó literal, y por esquivarlos y salir rápido de mi casa terminé chocando un coso que había, rallé todo el auto. Fue un momento muy incómodo, me lo hicieron vivir muy incómodo. Eso es una falta de respeto porque yo vivo ahí", explicó por entonces.

Mientras reniega con los fotógrafos, los colegas buscan la confirmación con imágenes del supuesto affaire con Santiago Mocorrea, el joven que asistió al recital que la ídolo pop brindó el martes en el hotel Conrad de Punta del Este.