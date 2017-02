Lagomarsino dijo que "Nisman tomó la decisión de dispararse, no sé por qué"

La causa por la muerte de Alberto Nisman tomó impulso tras el final de la feria judicial y bajo un nuevo juzgado, en el fuero federal. Las primeras pesquisas realizadas por el fiscal Eduardo Taiano parecen complicar la situación procesal de Diego Lagomarsino, el colaborador del fiscal fallecido que dijo haberle entregado el arma de la cual salió el disparo fatal.

De acuerdo con los testimonios de los empleados de la Unidad Fiscal AMIA , no era frecuente ver al informático en la oficina. De hecho, muchos de ellos ni siquiera lo conocían. Además, en un allanamiento realizado hace un año, encontraron en su casa un CD con la leyenda "Ciro James". James es un ex agente de inteligencia que fue investigado por Nisman.

Lagomarsino en "Desayuno americano"



"Yo no tenía CD con escuchas telefónicas. Lo que yo tenía era un solo CD que decía Ciro James. Eran datos para hacer cruces telefónicos. Nunca hice el trabajo en este caso porque Alberto no me lo pidió. En la causa AMIA sí había hecho un trabajo sobre cruces de llamados", respondió Lagomarsino.

Dijo además que es probable que muchos empleados no lo conocieran porque él trabajaba como asesor informático personal de Nisman y no de la Fiscalía. "Él me llamaba cada vez que tenía algún problema. 'Se me colgó el Windows, no me anda el Office'", graficó.

"¿Qué creés que pasó con Nisman: se suicidó o lo mataron?", le preguntaron a Lagomarsino en Desayuno Americano. Y contestó: "Él tomó la decisión de dispararse, no sé por qué".