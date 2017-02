Ladrones desvalijaron un comedor del centro de Paraná

Ladrones desvalijaron el restaurante Vittorio, ubicado en la esquina de Colón y San Juan de Paraná. El hecho fue advertido por un vecino en horas de la mañana de ayer.









Los ladrones se llevaron gran cantidad de artículos de cocina, vajilla, toda la comida que había en el lugar y también bebidas alcohólicas.









El titular del restaurante, Roque Caviglia, se mostró devastado por el hecho y dijo a Elonce TV: "No abrimos el domingo y nos avisaron que todas las puertas estaban abiertas. Desconocidos saltaron un portón, reventaron una puerta, nos vaciaron el negocio", y agregó: "No podemos trabajar porque no tenemos nada".