La voz plena y el paso firme de una callada Carla Zapletal

Carla se dice por sus ojos. La salud le ha sido esquiva en décadas, la privó casi de la voz y frenó sus piernas y sus manos, pero ella va por las rendijas para ver más desde el silencio y decir sus amores, sus luchas, sus pesadumbres.

Apenas conozcamos esos amores, luchas, angustias, será nuestro también todo el mundo de Carla.

Este año 2016 la golpeó mal, le arrancó dos de sus flores más bellas, Mili y Emanuel, como antes le pasó con Vicki. Pero una potencia única y una fe afianzada por un milagro, dice Carla, le dan carácter para levantarse una y otra vez. Ella es agradecida al cielo. Ha conocido tanto los tratos más cordiales y amorosos como los maltratos, y responde así, agarrada del cielo que le ayuda a volar alto.

Reina sin poder, reina sin trono, con una energía que contagia y una actitud para enfrentar una tragedia y sentir gratitud cuando alguien del común podría ver que la vida le ha mezquinado tanto: esa es Carla Zapletal. Con cuna en Rosario, ha pasado por Diamante, San Juan, Tanti, y vive en Paraná. Aquí estudia Comunicación social en la Facultad de Ciencias de la Educación.





Tarde otoñal

"Nací una tarde otoñal el 29 de marzo de 1979 en Rosario, Santa Fe. Todo parecía normal. Como dicen, lo bueno dura poco: más o menos a los 2 años comencé con una enfermedad motriz", comenta Carla en una autobiografía y explica que la ciencia llama síndrome de Leigh a su poco común complicación genética.

"Tuve un infancia muy feliz", recuerda, y podría pasarse una tarde contando anécdotas, algunas radiantes.

De muy chiquita perdió a su mamá, luego a su papá. Pero no enumera padecimientos sino experiencias. Contamos nosotros, claro, porque a quienes no la han frecuentado les costará comprender su destreza para comunicarse con el uso de un dedo y un teclado. Y es que le vino muy bien el manejo precoz de la tecnología, como bien le viene el esfuerzo de las mujeres que la acompañan.

Los silencios

En el fondo de las tristezas más hondas, de las indecibles angustias, de los abismos de su corazón, allí cultiva Carla una esperanza, allí cosecha una canción de cuna para nosotros.

El día que nos sentimos enredados en menudencias podemos volver a los versos de Carla y curarnos de vanidades y banalidades, como quien aflorara de las arenas movedizas en un ascensor.

En su cara comprensiva, siempre amable, uno puede atisbar un silencio que nace en otros silencios, o en un lugar más hondo aún, no sabemos. Entonces sus ojos dicen lo que los labios intentan.

Leemos en uno de sus poemas: "En el silencioso silencio de mi soledad y tristeza me das otra oportunidad/ de ser lo que jugué durante toda mi niñez con compañía y soledad".

Carla hace de tripas corazón, ella encuentra en los invisibles filitos de luz todo un sol. Y por ahí traduce algo de sus honduras en versos.

Sus cuentos son sencillos, tienen paisaje y humor y se vuelan. En sus poemas, dice Carla, cambia un tantito el orden habitual de las palabras porque allí encuentra una magia.

En su poesía titulada Mensaje, se reconoce sin respuestas: "En el más silencioso silencio, una calandria canta mi pensamiento/ brotan de mis ojos gotas de lluvia, mojan mis mejillas y cuello,/ caigo en una vacuidad llena de incomprensión/ una esperanza me da la mano para nuevamente ver la luz".

"Una blanca paloma mensajera llega a mí/ sólo una palabra pongo en su pata y la dejo ir./ La necedad de muchos no ven su pata,/ sólo ven su belleza".

"Espero alguna respuesta que no llega/ por el sólo hecho de no tener nada/ sigo en este horrible vacío".

Nos regaló esos versos hace un par de años, acompañando una carta de lectores en defensa de las leyes del tránsito para permitir que todos los vecinos puedan disfrutar de la ciudad, sin exclusiones.

Entonces, nos aclaró: "Soy María Carla Zapletal, padezco un síndrome mitocondrial, esto es falta de oxígeno en las células, afectando lo motriz, o sea piernas, brazos y habla.

Ya he escrito en este diario pero creo que no está mal recordar quién soy. Esta vez mi objetivo es concientizar a la sociedad en general. Todos conocemos las señales de tránsito pero no se las respeta".





De hijos y de Jesús

La mayoría de los poemas de Carla Zapletal son oraciones a sus hijos y a Jesús. En unos versos que tituló con signos de interrogación ¿Dónde estás Dios?, dice la poeta: "¿Dónde estás dios mío?/ En los ojos del que sufre, del que ríe,/ del que juega, en la inocencia de cada niño,/ en la vida de cada cristiano".

"Parece que nunca saldré de este caluroso e inmenso desierto,/ que camino en círculos,/ que sin tu guía Jesús,/ perdida estoy,/ tengo hambre y sed de ti mas me alimento de tu palabra y me sacio".

"Se apodera de mi mente y corazón la angustia y el temor/ como un torbellino traen los más insólitos pensamientos y sentimientos./ Mi querida princesa bien no se halla y pregunto:/ ¿Hasta cuándo Dios mío estará así? Sólo tú lo sabes".

De inmediato, podemos leer que la belleza de la vida está en el aroma de la primavera/ en el trinar de los pájaros/ en el suave sonido del río,/ en las doradas arenas/ en el verde césped/ en el brillante y dorado febo tocando mi rostro/ en los florecidos y perfumados árboles/ en el azul cielo/ en las multicolores y fragantes flores/ en las bellas mariposas/ en la suave brisa que tiene tu pura alma".





Obstáculos

Largo sería contar una personalidad tan sin dobleces y honda como la de Carla Zapletal. Y más largo sus historias, su vida y los momentos más inverosímiles que suele recordar con humor.

Nos vienen a la memoria unos talleres de identidad regional que culminaron en una revista de los estudiantes. ¿Cómo se llamó esa revista? Abya yala. ¿Quién sugirió el nombre? Carla Zapletal, que escuchó en esa voz antigua el canto profundo y extendido de nuestra personalidad colectiva.

Entre sus cuentos, poesías, relatos, encontramos unos "útiles consejos", en los que nos propone, por ejemplo: "sorprende a quien amas", "ríete a carcajadas, de eso se trata".

Y bien: apenas empezamos a conocer a esta bella vecina que nos ha conmovido con sus experiencias y su modo de pensar y vivir.

El 2016 fue triste, muy triste para ella. En este valle de lágrimas anda Carla, pescando y regalándonos esperanza, ánimo y consuelo con una sonrisa.

A principios de año nos había enviado este correíto: "La novedad es que tengo un teyú como mascota... ja ja ja. Apareció entre la enredadera y anda en el patio".





Yo iré delante y los guiaré

El caso es que uno puede compartir con Carla Zapletal un rato, pero sentirá que estuvo una vida. Cruzará dos palabras y sentirá que un universo se ha desplegado allí para el que sabe ver. Sus referencias religiosas son una marca. Veamos su poema titulado Ánimo: "Caminando por un florido sendero de un verde bosque me hallo/ se entrecruzan, de la primavera, los exquisitos aromas todos./ Hasta una cascada llego,/ una brillante luz veo,/ en la que hallo el descanso deseado./ Oigo una voz – no temas, confía en mí y todo acabará pronto. –/ Me aferro a esa palabra que es de DIOS". Ahora veamos su poema complementario titulado Desorientados: "En medio del más oscuro, tétrico y sinuoso bosque nos hallamos/ anclados nos encontramos/ quietos con la esperanza de ser encontrados./ Luego de orar mucho, de pronto una luz ilumina y abre el denso sendero/ oímos una voz – no teman, yo iré delante y los guiaré, este es el verdadero camino para llegar a sus deseos. –/ Me aferro a esa palabra que es de DIOS".





Jugando con letras

Por Carla Zapletal

En una siesta plagada de llovizna y viento gélido, mientras los perros de la calle corrían ladrando a los pocos vehículos que pasaban para después ir en busca de un refugio desesperado como si lo hubieran hecho antes; nos encontrábamos sentadas frente a la ventana teniendo ese panorama como único espectáculo. Tan aburridas estábamos que decidimos buscar un tema de conversación que nos demandara esfuerzo intelectual y mucha imaginación. Fue entonces cuando se nos ocurrió poner en práctica nuestra fascinación por las letras ya que esto era lo que más nos mantenía unidas. Decidimos inventar un juego que consistiría en elegir una letra para después enumerar palabras con las que nos sintiéramos identificadas y luego comparar la letra con cosas. Escogimos empezar con la E y fue así que comenzó el juego. E de egoísmo, E de embarazo, E de enlace, E de entrega, E de escritura, E de esfuerzo, E de esperanza, E de enamorarse, o si se lo prefiere E de Emanuel – dije muy descaradamente. -La E parece alguien corriendo contra el viento. -Ja..., eso se parece más a una F que a una E, la E a mi parecer es como los techos en dos aguas de dos chalet juntos. -¿Dónde viste dos chalet juntos con los techos en dos aguas? Si, ya sé dónde decís, pero no son iguales. -¿Y quién hace una E perfecta..? nadie ¿o sí? -Bueno, tenés razón. Y así gracias a las dos que logramos fantasear y que paró de llover pudimos salir y le pude mostrar cuál era el lugar al que yo me refería, después de haberlo visto me volvió a dar la razón y como ya se nos había hecho una manía seguimos por la calle con la réplica. -Según como se lo observe de frente es como una M y de costado una E, la E que aparenta a un edificio de tres pisos. -Puede ser. -Otra letra, pero ¿cuál? – interpeló muy fría y seca. Contemplábamos las pocas, coloridas y aburridas vidrieras del pueblo, luego caminábamos hacia una descolorida plaza con pocas y desteñidas flores por las heladas, árboles desnudos, juegos y ángeles del demonio como pocos pero bulliciosos chiquitos, nos sentamos en un banco donde les sugerí: -¿Y qué tal con la letra A? -pensando que ya se había olvidado de la propuesta, mas para mi asombro no se negó, al contrario, afirmó con la cabeza diciendo: bueno. A de abrigo, A de abatido, A de acierto, A de adquirir, A de agasajar, A de agonía, A de amor, A de ansias, o si lo elegís A de mi nombre Ana. La A se asemeja a una de las sierras de Córdoba. Distinguiendo a un gurí en uno de los juegos divirtiéndose dije: -¡Qué poca invención! La A es como ese tobogán. -Ahora sí es lógico. -Vamos a casa, está haciendo frío y no me siento muy bien. -Bueno. Hicimos pasar el tiempo de todas aquellas malhumoradas medias tardes en que mi amiga iba a visitarme y además, llovía.



Oh, dolor