La venganza de la ciclista contra un machista: ¿Demasiado bueno para ser real?

"Es exactamente lo que te mereces, escoria". Con esa contundente frase termina uno de los vídeos más compartidos en internet este miércoles.

En él se ve cómo una chica va en bicicleta por las calles de Londres. En un semáforo, el conductor de una furgoneta parado a su lado increpa a la joven, que no le quiere dar su número de teléfono: "Así no se comporta una señorita. ¿A qué colegio fuiste? Diles a tus padres que les devuelvan el puto dinero. ¿Estás con la regla? No seas así. Dame tu número. Iremos a tomar una copa".

La escena, grabada por un motorista que circula detrás, parece acabar ahí. El semáforo se abre y todos siguen su camino. Pero poco después la furgoneta se detiene y la mujer de la bici aprovecha para romper el retrovisor. Una venganza por los insultos anteriores.





Miles de personas han aplaudido el comportamiento de la joven. Pero, ¿y si toda la escena estuviera guionizada? ¿Podría ser todo parte de una campaña para concienciar contra el machismo? Es lo que piensan muchos después de que el diario The Sun haya hablado con un testigo que asegura que vio cómo la mujer y los hombres de la furgoneta recibían instrucciones de otro hombre.

Afirma, además, que los supuestos actores repitieron la escena dos o tres veces y que tuvo lugar frente a una de las escuelas de arte dramático de mayor prestigio de Londres. Mientras,la empresa Jungle Creations, que tiene los derechos del vídeo, asegura que recibió el vídeo de una fuente con la que empresa nunca antes había colaborado.

Otro motivo para dudar: el vídeo fue retirado de Facebook por la cuenta que lo había publicado.

¿Demasiado bueno para ser verdad?





