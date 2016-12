La unión hizo la fuerza para ser continentales

Todo pequeño ciclista que comienza a competir a nivel oficial sueña con llegar correr para un equipo profesional y tratar de poder vivir de un deporte muy exigente como es el ciclismo. Arrancan desde las categorías promocionales para luego ser juveniles y finalmente Elite y correr las grandes vueltas en el país. Pero no todos pueden estar en un equipo profesional. Por eso la importancia de contar en la provincia de Entre Ríos con un equipo Continental con permiso de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI) y que contará con exponentes de la región y a nivel nacional.





Ayer por la tarde se presentó con gran orgullo, en el salón central de la firma Esco (ubicado en Gualeguaychú 763 de Paraná), el equipo Continental UCI ESCO Agroplan- Los Cascos. Lo que es la unión entre dos grandes equipos para poder representar de la mejor manera al país en las principales vueltas.





La Asociación Civil para el Desarrollo del Deportista (ACDD) trabajó desde hace un tiempo para poder contar –luego de coronarse en la reciente temporada de pista de la Copa Entre Ríos y de participar en competencias a nivel nacional, en la cual consiguió importantes resultados– con el permiso de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI), por medio de la cual pasará a ser Continental desde 2017.





Ellos estarán trabajando junto a la estructura que comanda como mánager Martín Pampa Ferrari, junto al olímpico Walter Pérez, como es el caso de Los Matanceros, más conocidos como Los Cascos. La fusión, que a partir de la próxima temporada formará parte del calendario nacional e internacional, es un verdadero sueño para el ciclismo de la ciudad de Paraná y de la provincia.





Ayer en la rueda de prensa se presentó al equipo que trabajará desde el año que viene y a la misma asistieron el presidente de la Asociación Civil para el Desarrollo del Deportista (ACDD), Julio Páez, el secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos, José Gómez, el manager, Martín Ferrari; el gran exciclista Walter Pérez y demás autoridades, en donde dieron detalles de la unión de dos equipos.





También se presentó oficialmente a los equipos Los Esquitos, que comandan Fabián Huck y Daniel Piriz, estructura en la cual se desempeñan futuras promesas del ciclismo de la región; como así también Los Cebollitas, escuadra comandada desde la ciudad de Colonia Avellaneda por Sebastián David, todos equipos que se formaron mediante el trabajo desarrollado por la Asociación Civil para el Desarrollo del Deportista (ACDD), y gracias a la ayuda y colaboración del gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, de la Municipalidad de San Benito (quien trabaja y apuesta en el crecimiento de los jóvenes de dicha localidad en esta disciplina) y la Municipalidad de Paraná.





Tendrá como director deportivo nada más y nada menos que a Walter Pérez, quien fue campeón olímpico en los Juegos de Pekín 2008 junto a Juan Curuchet quedando en la historia grande del deporte argentino.





El notable ciclista habló y comentó: "La verdad nos juntamos un grupo de locos lindos y salió esta fusión de los Cascos y ESCO Agroplan. Desde que salió la idea le dije a mi amigo Martín Ferrari: 'vamos para adelante'. Conozco tanto a Juan Manuel Aguirre y a César Sigura desde 1993 corriendo en la selección o en diferentes competencias siempre como rivales hasta que me bajé de la bicicleta".





GRAN ANUNCIO. Walter Pérez se alejó del profesionalismo hace un año, pero nunca abandonó la bicicleta, y en la conferencia hizo un gran anuncio. "Viendo a Sigura y a Aguirre que siguen corriendo, porqué no voy a correr yo, no soy tan grande"; dijo sonriendo.





"Por todo eso arranqué a entrenar con todo y me propuse en 2017 volver a correr y competir en algunas carreras. Simplemente porque he visto que se dirige mejor un equipo desde arriba de una bicicleta. Me tengo que poner en forma porque si dirigís y te quedás en el primer kilómetro no podés ver nada. Quiero estar con ellos adelante y sentir las mismas sensaciones arriba de la bicicleta. Esa es la propuesta para volver a correr y el entusiasmo de estar en un equipo nuevo".









***

Los nombres del equipo



Los ciclistas que firmaron su contrato para obtener la licencia UCI, son por parte del Esco César Darío Sigura, Juan Manuel Aguirre, Mario Sosa y Nicolás Antorena. A ellos se suman Julián Gaday Orozco, Santiago Alejandro Espindola, Juan Martín Boldú; Omar Azzem y Alan Fernando Sívori.

Si bien los mencionados pedalistas son quienes firmaron sus contratos, no quita que se continúe con el trabajo que se viene desarrollando en el Litoral argentino con la colaboración de varios ciclistas, entre ellos Franco Vázquez, Manuel Schonfeld, Cristian Alarcón, Guillermo Von Zellheim, Diego Centurión entre otros, quienes seguirán trabajando, como así también por parte de Los Cascos, con los casos de Sebastián Tolosa y Claudio Arone, entre otros.