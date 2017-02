La tremenda frase que Andrés Nara dice sobre Wanda en la intimidad

La guerra de Wanda y Zaira Nara con la nueva pareja de su padre no tiene tregua. Carinara estuvo como invitada en Intrusos y además de dedicarle duras afirmaciones sobre las hijas de su pareja Andrés Nara, una llamó la atención de los panelistas de Intrusos y sobre todo de Jorge Rial.





"¿Es real la familia Ingalls que nos vende Wanda o nos vamos a enterar dentro de un año que Icardi era de lo peor?", le preguntó Marcela Tauro a Cari y la habilitó para que se despache a contar sobre lo que su pareja dice de su hija mayor. "Andrés siempre me dice lo mismo. 'Ella no quiere a nadie, ella se quiere a ella misma'", aseguró, contundente. "¿Eso dice de la hija? Es fuerte", exclamó Rial, mientras Carinara sostenía lo dicho con un "sí".

También sorprendida, Marina Calabró indagó en el motivo de tanto resentimiento. "Hay dos explicaciones: ¿o la hija es un monstruo o el padre está enojado y en la calentura dice eso?", dijo la periodista. "Pasó mucho tiempo ya... él sigue enojado", cerró Cari Nara.