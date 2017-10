La tajante decisión de Jorge Rial sobre su muerte

Hace una semana, al contar cómo era la actualidad de Guillermo Bredeston tras sufrir cinco ACV, Nora Cárpena lanzaba una fuerte y dramática frase: "Si él pudiera hablar, pediría la eutanasia".





Invitada al piso de Intrusos, la actriz volvió a hablar sobre el tema y, emocionada, reveló: "Yo no puedo tomar ninguna decisión de este tipo. Aunque reconozco que rezo para que Dios se lo lleve".





Tras esa frase, Jorge Rial sorprendió al contar la decisión que tomó hace un tiempo para evitar que sus hijas se vean obligadas a tomar una difícil decisión. "Hace unos meses firmé ante mis abogados y escribano que le quiero sacar a mis hijas la responsabilidad de tener que tomar una determinación tan dura", explicó el conductor.





"Una cosa es la eutanasia y otra cosa es no pedir una ayuda extra. Lo que yo pedí es eso, que si ya no hay posibilidades, que no me sigan asistiendo. Si ven que es irreversible, no me ayuden más mecánicamente", completó Rial.











