La sobrina del presidente aseguró que le ofrecieron plata por sexo

Luego de pasar por Intrusos para hablar de la realidad social y de su relación con la primera dama Juliana Awada, su tía, y Mauricio Macri, Naiara Awada se relajó y respondió el cuestionario hot de El Show del Espectáculo, programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

"No me llamaron ni Mauricio Macri ni Juliana Awada. Mauricio no tiene ni mi teléfono, tiene una agenda mega ocupada. Con Ju ya vamos a encontrar el momento de hablar, el ambiente está caldeado. Yo estoy medio saturada", dijo Naiara sobre sus declaraciones en distintos medios.

Luego, recordó a Cristina Fernández y expresó: "Me dio alegrías en muchas cosas que hizo por el país. Es egoísta que hable de mi rol de actriz pero cumplió en muchos derechos que nos debían a los actores como cobrar por derecho de imagen, tener los derechos para cobrar por repetición, tenemos a ACTORES y a SAGAI, muchas cosas en materia de Derechos Humanos. También el matrimonio igualitario, pero también se mandó macanas".

Luego aclaró: "Quiero que le vaya bien a Mauricio Macri por más que no concuerde con su política, que le vaya bomba así nos va bomba a todos. ".

La actriz y bailarina también respondió un cuestionario caliente, donde confesó que le ofrecieron 80 mil dólares para tener sexo, y que su primera vez fue triste. También confesó que ha estado 4 meses sin tener sexo.

Al preguntarle sobre si algún famoso la buscó para tener "algo", Nai dijo: "A veces pasa que por hacer una escena subida de tono, están los dos solteros y tenés química, te podés confundir... pero recibí decepciones porque después se corta una vez que estuviste, nadie se hace cargo, es touch and go. Ya no estoy para eso". "Con el Pollo Álvarez hablamos pero quedamos en no salir para no tener más quilombo, quiero paz", agregó.





naira.png









La actriz aseguró que si le gusta un hombre no tiene problema en encararlo. Aunque aclaró: "Depende de cuál". También contó que en verano duerme "en bolas" y que lo primero que le mira a un hombre es la cara y el cuerpo.

"Si fuese hombre me gustaría ser Leo DiCaprio", dijo, y agregó que, de serlo, "me levantaría a la China Suárez o Luisana Lopilato".

Más tarde indicó que "Todavía no llegó el amor de mi vida, la relación que más me duró fueron dos meses, me cuesta sentar cabeza. Nunca tuve novio, soy acuariana, muy libre, me molestan los reclamos". Y añadió: "Me gustan los chicos malos, son forros, no me terminan de querer bien. No ha llegado mi hombre ideal".

En un momento de la charla, Naiara contó: "Tengo fantasías sexuales con Leo DiCaprio. El lugar más raro donde tuve sexo fue en una carpa. Me gustaría hacerlo en un avión privado. Mi primera vez fue a los 17, pero fue una historia triste. Era el mejor amigo del chico con el que salía una amiga. Lo vi, estuve con él, y le dije que fue mi primera vez. Cero amor".

"Uso tanga pero no me resulta cómoda, usaría bombachón de abuela. Me gusta elegir los conjuntos. Hice una campaña para una marca y lo bloqueé a mi papá de Instagram para que no se interne en el hospital. Mi papá es ultra celoso", contó también. Y advirtió: "A mí me gustan los hombres de 30 para arriba".

Al momento de hablar de sexo, reveló: "En el sexo se pueden incluir terceros. Tiene que ver con las libertades de cada uno. El tema del tamaño importa. Mis amigas me cargan, tengo puntería. Ellas me dicen anaconda. Siempre tuve la suerte de estar con dotados, tengo un imán. Pero tal vez tienen algo enorme y no saben cómo usarla".

Consultada sobre la autosatisfacción, expresó: "No tengo la necesidad de autosatisfacerme porque no tengo tiempo, pero no lo veo mal. En el sexo soy rebelde y curiosa, me gusta investigar. El sexo oral es clave, es una de las cosas que más me gusta. Si está bien hecho, chau".

También sorprendió al revelar que le ofrecieron 80 mil dólares por sexo. "Fue un magnate ruso, multimillonario. Vino a Club 69, el dueño me dijo que el tipo me tenía que hacer una propuesta y cuando lo escuché me di vuelta y me fui como una diosa".

Por último, contó que "Está todo encaminado para estar en el Bailando pero no puedo adelantar mucho".