La sensación térmica en Concordia superó los 40 grados y se anuncia un sábado infernal

El termómetro no dio tregua en Concordia durante este viernes. Fue una jornada agobiante para los habitantes de la región. Ya, a media mañana, el incremento en la temperatura se hacía sentir, y así siguió durante el mediodía y la siesta.Aún en el declive de la tarde, a las 19 horas, el Servicio Meteorológico Nacional indicaba una temperatura superior a los 33 grados, pero con una sensación térmica de 41 grados.FindeLos que viene no será de alivio, según el organismo encargado de monitorear el clima , para el sábado se espera una temperatura máxima de, nada más y nada menos que de 38 grados. Con una jornada altamente inestable.Recién el domingo, las lluvias y tormentas traerían algo de fresco a la región, con una temperatura mínima estimada en 21 grados, y una máxima en 26: es decir, 12 grados menos, en 24 horas.InfernoDe todas maneras, no es válido la queja, ya que en la vecina provincia de Santa Fe, el calor verdaderamente fue más que una realidad. En localidades como Reconquista y Ceres se registró, durante este viernes, 57 °C de sensación térmica.