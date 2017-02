La Selección Femenina de Handball jugará dos amistosos en el CeNARD

Con el Panamericano de Toronto como gran objetivo del año para lograr la clasificación al Mundial de Alemania de diciembre, las dirigidas por Eduardo Peruchena se verán las caras con Uruguay en dos partidos amistosos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.



El primer partido será el viernes 17 de febrero y el segundo, el sábado 18 de febrero. Ambos partidos serán a las 18.30hs y se disputarán en el Estadio Polideportivo del CeNARD. La entrada será libre y gratuita para todos los que quieran alentar a la Selección.



Camino a este nuevo proceso, Eduardo Peruchena dio a conocer una nómina de 40 jugadoras, que tiene como incorporaciones a once Juniors que participaron del último Panamericano de Foz do Iguaçu y Mundial de Rusia, como así también a varias jugadoras del ámbito local. Amelia Belotti, Valeria Bianchi, Magdalena Decilio, Antonella Gambino, Lucía Haro, Melany Hernández, Valentina Kogan, Gisela Sánchez, Noelia Sala y Silvina Schlesinger, quienes formaron parte del ciclo olímpico anterior camino a Río de Janeiro 2016, no forman parte de la lista.



Elke Karsten y Nadia Bordon (esguince de rodilla), Rocío Campigli (fractura de peroné) y Macarena Gandulfo (osteoma osteoide de tibia) se encuentran en distintas etapas de recuperación de las distintas lesiones sufridas. Las cuatro jugadoras están atravesando los post operatorios de forma favorable: las tres primeras, en Buenos Aires, con distintos trabajos diferenciados de kinesiología mientras que Gandulfo, en España, está comenzando a realizar trabajos con pelota.



