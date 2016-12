La reacción del Gobierno tras el revés por ganancias en Diputados





El Gobierno calificó como "mentiroso e irresponsable" el proyecto opositor de Ganancias. "La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino", dijo esta mañana el presidente Mauricio Macri, sobre la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la oposición sobre modificaciones del impuesto a las Ganancias.

establece nuevas escalas e introduce excepciones al tributo. El Gobierno cuestiona el impacto fiscal que podría tener el proyecto en caso de transformarse en ley.





Al hablar en el acto de reinauguración del aeropuerto "El Plumerillo" de Mendoza, Macri indicó que tuvo una "pesadilla" al ver "la imagen del Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner (en alusión a Sergio Massa), al ministro de Economía (de ese gobierno) Axel Kicillof, (al titular del Anses del kirchnerismo) Diego Bossio", como también al ex gobernador Felipe Solá y a la ex ministra de Trabajo Graciela Camaño hablando sobre las modificaciones en Ganancias "del que no se ocuparon por más de una década".





"Como si los argentinos no tuviésemos memoria", agregó Macri y sostuvo que también saben que "hemos dado batalla en un año durísimo, que a mucha gente le costó, que tuvo que poner el hombro porque nos dejaron un país quebrado, con deudas por todos lados".





Massa, el "menos confiable"

En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que Sergio Massa es "la persona menos confiable del sistema político". "Él se había comprometido con el Presidente y con nosotros a no perjudicar el costo fiscal. La situación fiscal es delicada. También me sorprenden muchos gobernadores, que están preocupados por que no llegan a fin de mes y ayer acompañaron una votación que genera un enorme perjuicio al fisco", aseguró Peña.





Peña evitó hablar de un posible veto presidencial, aunque de sus dichos se desprende que ése será el camino de la iniciativa si finalmente pasa la prueba en el Senado.





"Nosotros vamos a dar el debate en el Senado, como siempre. No vamos a apurarnos. Lo que sí vamos a hacer es tener un debate franco, honesto, como hemos hecho; serio. Creemos que es muy importante cuando se habla de impuestos y de decisiones que impactan en la economía. Esperamos una decisión más racional. Iremos paso a paso", dijo a Infobae.